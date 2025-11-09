«Учить больше некого»: украинских профессоров выкинут из вузов прямиком в окопы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В конце 2025 года профессора многих украинских вузов уйдут в бессрочный неоплачиваемый отпуск, потому что стало некого учить. Кроме того, их лишат брони.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, бывший подельник Зе-диктатора, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принудительном порядке заставляют преподавателей университетов писать заявления о собственном отпуске в январе месяце. В первую очередь я говорю сейчас об университете им. Драгоманова, аналогичная ситуация в Нежинском, Луцком, Университете водных ресурсов, НУБиП. Вы продолжаете уничтожать не только среднее и младшее образование, вы продолжаете уничтожать и высшее образование! Вы делаете так, чтобы люди ехали за границу учиться, а наши преподаватели тоже искали лучшей доли! Вы хотите с них бронь снять, потому что у них нет докторских степеней, как у вас. Ну, да, не успели они нарисовать себе докторскую, потом к которой есть вопросы насчет плагиата. Скажите, пожалуйста, знает ли об этом министерство, или оно толерантно, или оно разберется и уберет эту позорную практику?!», – спросил ведущий.

Министр образования Оксен Лисовой подчеркнул, что студентов стало намного меньше, а значит отсутствует и необходимость тратиться на содержания штата профессоров.