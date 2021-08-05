«Учите биографию Бандеры или уезжайте». Что ждет русских на Украине

05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Киева остался лишь шаг до повторения опыта стран Прибалтики и объявления негражданами всего русскоязычного населения. Это следует из сегодняшнего пожелания президента страны Владимира Зеленского, который посоветовал всем, кто считает себя представителями русского мира, уехать в Россию.

Об этом в своем блоге пишет главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. А остальным – учить украинский, то есть украинизироваться. Это очень занятная позиция из уст главы государства, учитывая, что она нарушает права человека, кучу международных норм и даже украинские законы. Но делать из это вывод, что Зеленский дол…б – неправильно. Вернее правильно, но недостаточно», – считает автор.

«Правильнее подумать о том, что ждет тех, кто не хочет украинизироваться, на остальной части страны. Если выбранный вами русскоязычный до мозга костей президент такое несет, то это более чем толстый намек на то, что никто вас здесь, дорогие ватнички, в покое не оставит. Прибалтика с ее паспортами неграждан, которые хотя бы дают право уехать в ЕС, покажется раем. Дело времени – просто государству украинской нации нужно еще немного собраться с силами. С путинской агрессией справиться, придушить пятую колонну и все такое… Да, разучивайте биографию Бандеры или уезжайте. Совет-то в целом вполне дельный», – написал Чечило.

Украинский политолог Алексей Блюминов в комментарии под сообщением журналиста предположил, что подобные репрессивные меры, наоборот, увеличат количество сторонников России на Украине:

«Интересно сколько украинцев после этой речи пана отамана решат что лучше быть русскими? Ой много, полагаю».