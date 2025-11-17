Удачными попаданиями по «Хаймарс» и «Пэтриот» Россия уничтожает сотни солдат НАТО – экс-офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
17.11.2025 18:39
  Москва
За каждым уничтоженным комплектом батареи ПВО «Пэтриот» Россия убивает еще и под сотню западных специалистов, которые обслуживают эту технику.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинцев нет контактов с теми, кто использует «Хаймарсы» – это наемники или какая-то компания, и они не украинцы. Поэтому каждый раз, когда появляется (в списке пораженных целей) «Хаймерс», кто-то погибает – либо американцы, либо европейцы.

Кстати, системы «Пэтриот», знаете, полный комплект батареи «Пэтриот» – это 94 человека. Теперь посмотрите, сколько времени нужно, чтобы обучить механика для системы «Пэтриот» – это 54 недели. Офицеры в системе «Пэтриот» обучаются полгода», – отметил он.

«Теперь вы можете подсчитать, сколько систем «Пэтриот» было уничтожено, и вы можете подсчитать, сколько украинцев они обучили на «Пэтриот», потому что начали обучать их только после начала конфликта.

Так что очень быстро становится понятно, что на «Пэтриот» сидят не украинцы. Это либо американцы, либо британцы, либо немцы, либо поляки, кто угодно.

Так что, когда «Кинжал» или «Искандер» подбивает «Пэтриот», это не украинцы сгорают в них. Там было много американцев, было много убитых британцев», – заявил Крапивник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал системной проблему уничтожения российской армией передаваемых Украине систем «Пэтриот», живучесть которых составляет не более недели.

