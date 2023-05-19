Удар Лопаты: Литва собралась переименовать Россию

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Комитет по будущему Сейма Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл менять топоним «Россия» в литовском языке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета Раймундас Лопата, слова которого приводит литовское издание сообщает Verslo zinios.

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По его словам, политики будут искать решение, опираясь на выводы историка Альфреда Бумблаускаса, которые он представит Сейму в своем докладе.

Лопата считает, что президент России Владимир Путин «поддерживает начатую им на Украине войну с искаженной и лживой историей, поэтому в Литве стоит поставить вопрос, не воспринимается ли историческая роль России искаженно в сознании Запада – как и само название страны.

«Мы называем Россию Россией, потому что так Россия называет себя в первую очередь. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепившийся в сознании западников великорусский нарратив», – сказал глава комитета.

«Соответственно, будем уточнять, как правильнее надо называть страну, которую мы традиционно называем Россией: то ли Россия, то ли Московия, то ли как-то еще», – заявил Лопата.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше официально приняли решение, что будут называть российский Калининград на польский манер Крулевец.