11.09.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина
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«Удар по безопасности» – эксперт обвинил Путина в сдаче важных секретов Эрдогану

Продажа Россией Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 наносит удар по российской безопасности.

Турция не является союзником России, а в случае обострения, как страна-член НАТО может создать проблемы для использования С-400 уже самой Российской Федерацией.

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Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Продажа С-400 в Турцию – это очень серьезный удар по безопасности нашей страны. Это связано с тем, что турки не являются нашими союзниками. Они члены НАТО. Это на тактическом уровне взаимодействие.

При любом мало-мальски серьезном обострении обстановки они быстро перекинутся на другую сторону. Но при этом, они получают режим работы станции, траекторию полета ракеты, получают режим работы головки самонаведения ракет и многое другое.

Само по себе это не очень страшно, самое страшное другое – когда они это получают, то они имеют возможность создать средство радиопомех, РЭБ. И тогда эти ракеты станут неэффективными», – уверен Сивков.

Он привел пример, как во время арабо-израильской войны 1973-го года израильская армия потеряла в Сирии большое количество своих самолетов из-за работы советского зенитно-ракетного комплекса «КУБ», но позже нивелировала его угрозу, похитив несколько образцов ЗРК и раскрыв механизм его работы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств госкорпорация «Ростех» поставила в Турцию первую партию компонентов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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