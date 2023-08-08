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Вчера Россия нанесла ракетный удар по временно оккупированному Красноармейску (переименован киевским режимом в Покровск). Украинская сторона сразу же заявила поражен жилой дом, но в итоге стало известно, что среди погибших – силовики киевского режима.

Так, по состоянию на семь утра сегодняшнего дня глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что погибли 7 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«67 ранены, из них – 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов», – написал Клименко в своем тг-канале.

А глава так называемой военно-гражданской администрации, сформированной киевским режимом, Павел Кириенко признал, что во время удара погиб как минимум один военный и сотрудник местной администрации.

Кроме того, среди погибших – полковник ГУ ГСЧС Андрей Омельченко.

При этом украинские источники и СМИ избегают упоминать о том, что один из ударов пришелся по местной гостинице «Дружба». Как известно, в гостиницах зачастую заселяются украиснкие силовики.

«Очень показательная история с ударом по гостинице «Дружба»” в Красноармейске (Покровске). Бандеры молчат, как партизаны. Глава Нацполиции что-то невнятно промычал, что пострадали 19 ментов. А от местных поступает информация, что там была полная коробочка. Проходило совещание руководящего состава в кафе. Уже пошли некрологи», – пишет паблик Open Ukraine.

Еще по одной появившейся в открытом доступе информации, в отеле располагался украинский штаб и личный состав противника.

Прилет гостинице подтвердили и западные СМИ.

Так, ВВС сообщает:

«Одна из двух ракет, выпущенных россиянами по тыловому городу Покровск в Донецкой области, попала в гостиницу «Дружба». Это следует из одного из видео, которые публикуют украинские телеграм-каналы».

Таким образом можно сделать вывод, что украинские силовики в очередной раз подставили мирных жителей, разместившись возле жилых домов.

Похожий случай произошел недавно в Краматорске, где было накрыто кафе с иностранными наемниками. Украинская пропаганда и в тот раз уверяла, что пострадали исключительно мирные люди.