Удар по Севастополю: России предлагают «строить круговую оборону»

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Удар по Севастополю, в результате которого были поражены российский БДК и новейшая подлодка, выводит войну на новый уровень.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.

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Он говорит, что этот удар показал, что ВСУ наращивают усилия в повышении плотности одновременного применения ударных средств с целью перегрузки возможностей российской ПВО.

«Киев оценивает нас как серьезного противника и стремится к выполнению так называемых «звёздных налётов», когда на объект происходит одновременная атака с нескольких направлений. Пока отсутствие у ВСУ в полном объёме авиационного превосходства снижает их возможности», – сказал Хатылев в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, украинские самолеты, выпустившие ракеты с разных направлений отработали по классике.

«Правда, и наши действия по отражению удара тоже можно считать классическими. Отработал истребитель-перехватчик МиГ-31, который уничтожил цель. Флот потопил морские дроны-камикадзе. Комплексы «Панцирь-С1» сбили пять ракет. Единственное, что у меня вызывает вопрос: почему комплекс С-400 отработал только по одной цели? В принципе, он должен был на дальних подступах уничтожить минимум половину целей. «Панцирь-С1» все-таки должен «дорабатывать» после него в ближней зоне», – говорит полковник.

Он предполагает, что далее последуют похожие массированные удары не только по Крыму.

«Считаю, что с нашей стороны возможна была только одна ошибка, связанная со взаимодействием разнородных сил. Знаете, я всегда давал хорошие оценки взаимодействию Черноморского флота, ПВО Сухопутных войск и нашей крымской дивизии ВВС и ПВО. Но в данном случае все-таки, возможно, кто-то где-то не сработал. Может, моряки увлеклись охотой за морскими дронами-катерами, которые, конечно, тоже представляют опасность, или флоту задача несвоевременно была поставлена, или еще что-то не было отработано. Но ошибка кроется, скорее всего, в недостаточном взаимодействии – кто по каким целям должен был стрелять», – не исключает экс-командующий.

По его мнению, в этой ситуации «необходимо строить круговую оборону».

«Наступает другой этап боевых действий. Времена, когда приходилось работать по какому-то одному типу целей, прошли. Раньше, когда летали только беспилотники, мы научились работать по ним комплексами всех типов. Когда к нам начали посылать морские дроны, моряки научились отрабатывать по ним. Когда пошли ракетные удары – а они одно время прекратились, сейчас снова продолжаются – мы тоже отработали тактику, способы и методы борьбы с ними. Сейчас противник все это применяет в комплексе, уже на следующей, более высокой, стадии в массированном варианте. Значит и нам следует выходить на другой уровень управления, взаимодействия, создавая единые мобильные группировки ПВО вокруг всех важных объектов. Необходимы и дополнительные меры: задымление, обман противника, ложная информация, ложный радиообмен и так далее», – убежден Хатылев.

Он не верит, что такой ракетный удар можно было провести без разведки НАТО.

«Ни в коем случае! Это все – единый замысел, для осуществления которого необходимо было разработать четкую последовательность ударов с различных средств и направлений. Все было привязано по времени и месту. А это значит, требовались точные разведданные, четкая координация с использованием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Это могли предоставить ВСУ только американцы. Кстати, активность полетов разведывательной авиации НАТО в районе Черного моря в последние дни сильно возросла. […] ВСУ четко представляли, какие из наших комплексов ПВО в это время могли перезагружаться, или, допустим, на каких проводились регламентные работы», – добавил Хатылев.