Удар по штабу Черноморского флота: Украина впустую потратила дорогостоящие ракеты НАТО

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Украина фактически впустую потратила дорогостоящие ракеты, полученные от НАТО, для удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, поскольку командный состав давно был рассредоточен и не находился в здании.

Именно по этой причине украинское ЦИПсО разгоняло лживые сведения о гибели командующего ЧФ, чтобы оправдаться перед спонсорами с Запада. Однако сегодня, когда адмирал Виктор Соколов появился на совещании в Минобороны РФ, ложь Киева была вскрыта, поставив режим Зеленского и обслуживающие его медиа в дурацкое положение. Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

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«В период боевых действий флот осуществляет мероприятия, которые связаны с рассредоточением сил, укрытием, включением в боевой режим всякого рода командных пунктов – запасных, закрытых, находящихся в тех местах, которые, как правило, неизвестны, не афишируются. Поэтому рассчитывать на то, что в штабе флота будет находиться командующий в обычный день, в своем кабинете, и в целом в здании штаба флота будет полно народа – это явно вводить в заблуждение своих хозяев на этапе подготовки нанесения удара. Изначально было понятно, что нет смысла бить по штабу флота для того, чтобы уничтожить наш личный состав – операторов и других специалистов. Просто нет смысла бить таким дорогим оружием по зданию флота. Для того, чтобы оправдать свои действия, они сразу распускают слухи, в том числе связанные с гибелью большого количества военнослужащих, первого флотского лица. Ущерб, конечно, зданию нанесен большой, но стены выстояли. Я думаю, что оно будет восстановлено. Начальник же штаба – это военачальник, который руководит оперативно-стратегическим объединением, махиной, которая включает в себя практически все, что может быть в маленьком государстве, начиная от хлебопекарни, заканчивая спецоружием. Поэтому роль первого лица и его потеря – это не просто резонансная, знаковая вещь, – это было бы большой трагедией. И в данном случае всякого рода слухи и домыслы, лживая информация распускалась из Киева для того, чтобы оправдать свои действия. В том числе, с точки зрения дороговизны применяемых средств, а, с другой стороны, – взбудоражить наше общество и поплясать перед своим внутренним потребителем информации, и перед своими западными хозяевами. Но гора родила мышь. Выдержали наши предки, выдержим и мы, а то, что повреждено, восстановим», – сказал Горбачев.