11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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“Удар по Украине может быть ужасающим”

Ситуация, которая сложилась в настоящее на Украине – это самый большой текущий вызов безопасности в мире. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил политолог Сергей Караганов.

«Ситуация на Украине опасна. Это самый большой вызов безопасности, попытка раскачать ситуацию. Но она, я думаю, контролируема. Я полагаю, что наши власти доносят сигнал, что будет с партнером, если они позволят такие вещи делать. Мне даже не хочется думать, что буде с украинскими партнерами. Удар может быть совершенно ужасающим», – сказал Караганов.

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Одним из таких сигналов, полагает он, стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что возможная атака украинской армии на республики Донбасса грозит Украине потерей государственности.

«Мы будем действовать предельно жестко, если украинцев попытаются использовать в качестве пушечного мяса. Путин сказал: вам будет плохо, если вы пойдете на провокацию”, – подчеркнул эксперт.