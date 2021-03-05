Ударить и отбежать. Киев готовит кровавую провокацию на линии разграничения

05.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинский режим попытается обострить ситуацию в Донбассе, чтобы добиться еще большей поддержки со стороны США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

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Он не видит признаков подготовки наступления ВСУ на ЛДНР, поскольку «нет больших свидетельств того, что украинские вооруженные силы накапливают ударные группировки вблизи линии разграничения».

При этом собеседник издания очень вероятным считает сценарий быстрого удара и моментального отхода назад, «чтобы потом кричать на весь мир: смотрите, Россия наступает».

«У меня большие сомнения, что Киев готовится к большой войне. А вот к серьезной провокации – да, это очень и очень вероятно. И цели такой провокации понятны, исходя из контекста отношений Киева и новой президентской администрации США», – говорит эксперт.

По его словам, в целом Вашингтон не падалировал ситуцию, чтобы не развернуть серьезные боевые действия, а даже выговаривал президенту Петру Порошенко за необдуманные провокации на границе с Крымом.

«Я считаю, что Вашингтон устроило бы сохранение той ситуации, которая есть, и этого было бы достаточно. А вот киевским властям и лично Зеленскому выгодно как раз взорвать ситуацию. То есть затеять крупную провокацию, чтоб заставить Байдена занять более четкую проукраинскую позицию, и таким образом получить политические и военно-политические бонусы. Как бы сказать американцам: смотрите, наших бьют, давайте помогайте. А заодно повесить на Россию еще санкции», – резюмировал Коновалов.

Впрочем, другие эксперты предполагают, что Киев готовится к большой войне и предупреждают о серьезных последствиях для Украины, включая новые территориальные потери.