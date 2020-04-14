14.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Медицина, Происшествия, Россия, США
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Ударные группы американских флотов вышли из строя




Четыре американских авианосца оказались охвачены эпидемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал капитану первого ранга запаса, военно-морской эксперт Василий Дандыкин

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«Кроме «Теодора Рузвельта», где ситуация самая тяжелая, и который заходил в порт во Вьетнаме в марте, была информация по «Рональду Рейгану» у берегов Японии, по «Нимицу» и «Карлу Винсону». Без глубокой дезактивации и отправки всех моряков с каждого из авианосцев уже не обойтись. А сменных экипажей на авианесущих кораблях, где служит по 4-5 тысяч человек, в отличие от ударных подлодок, нет. То есть авианосцы станут на прикол до тех пор, пока все члены или большая часть команд не выздоровеет», – отметил эксперт.

По его словам, на ходу пока остается в Индийском старый «Эйзенхауэр», у которого давно не было заходов в порты.

«А новые еще не вступили в строй, там проблемы с магнитной катапультой, да и другие есть. Нужны еще большие вливания, прежде чем они выйдут в океан. Получится, и ударные группы американских флотов, которые авианосцы возглавляли — тоже останутся без работы на время», – отметил Дандыкин.

Он говорит, что американское командование совершило ошибку, поскольку не ввело сразу жесткие ограничения для экипажей, не доставили на корабли профильных медиков и средства защиты, хотя уже в марте в самих США разворачивалась.

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