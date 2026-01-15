После новых российских ударов ситуация в Киеве опять усугубилась. В большинстве районов свет дают лишь на несколько часов в день, как и воду. В некоторых их нет сутками. В домах лопаются трубы, ремонтных бригад не хватает. Транспортные электролинии работают с громадными перерывами или не работают вовсе. Очереди на автобусы и маршрутки колоссальные. Цены на такси достигают 1500 грн вместо прежних 200. Метро возит лишь на несколько станций, там тоже Вавилон. В магазинах пропало бытовое электрооборудование. В популярной сети «Аврора» смели все лампы, павербанки и проч. Метут поролон и пластыри для оклейки окон, чтобы хоть как-то сохранять тепло. Пустые хлебные прилавки. Люди разбирают продукты первой необходимости, баллоны с водой.

На этом фоне все шире разворачивается междоусобица между Кличко и Зеленским. Последний, видимо, решил, что настал час икс для свержения ненавистного ему мордобойца. И уже несколько раз забросил в его огород обвинения в бесхозяйственности. Вот последнее:

«Видим, как много сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше».

Имелось в виду, что в Харькове загодя озаботились когенерацией (мини-ТЭЦ, обеспечивающие энергией небольшие н/п или районы). Вскоре киевская горадминистрация отрапортовала, что в срочном порядке смонтировала аж 5 установок. Но только 2 работают.

«У населения это вызвало шквал негодования, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий. – И обвинений в разворовывании средств. Получается, могли раньше подготовиться к беде, а не когда жареный петух клюнул».

Иннокентий ссылается на племянницу, работающую диспетчером в жэке. Та выслушивает сотни таких претензий в день. Но жители клеймят и проклинают не только «Пидалю», а и Зельца. За то, что уже не городская, а правительственная комиссия по защите энергетики растырила миллиарды. И за то, что, как ныне выяснилось, еще в 2022-м Япония и Германия предлагали ко-установки Украине. И весьма изумлялись, что та отказывается.

Сию информацию озвучила нацистка из порошенковской «Евросолидарности» Федына. Она еще до войны наскакивала на Зельца, сравнивала его с собакой. За болтовню в эфире ей даже вручили «пидозру» в подготовке его убийства. Теперь вот стала рупором западенских радикалов, готовящих поход на Банковую. Те уже публично сообщают о наборе добровольцев в свои ряды, призывают перекрывать улицы (кое-где уже делается) и вообще «мирно» (пока) протестовать. По словам родственницы Иннокентия, абоненты часто цитируют их. И, судя по всему, все большее число киевлян склоняется к их поддержке.

Жители столицы в отчаянии могут поменять «шило на мыло». Причем на гораздо худшее. Посему, не исключено, недалек час расплаты и для самого наркомана.

А тот тем временем объявляет чрезвычайный режим в энергетике. Приоритет – объектам критической инфраструктуры (в их число, естественно, входят структуры власти), бизнес – по боку. Для мелкого бизнеса это может означать полный крах. Паблики заполнены возмущениями частных предпринимателей, нередко опять же с требованиями заменить жидобандеровцев на просто бандеровцев.

Вот что говорит соседка Иннокентия Алла, владелица парикмахерской в Дарнице:

«У меня очень маленький салон. Генератор мне не по карману. Как на хлеб зарабатывать, если свет отключат вовсе? И такая ситуация у громадного количества фирмочек…».

Пророссийский Иннокентий: