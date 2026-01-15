Сожрите друг друга: Зеленский и Кличко устроили публичную грызню из-за блэкаута

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начавшийся после российских ударов блэкаут в Киеве спровоцировал новый виток грызни между различными ветвями укро-власти. Диктатор Зеленский фактически обвинил мэрию Кличко в неготовности к российским атакам – дескать, потому и такие серьезные проблемы с теплом и светом.

В вечернем обращении диктатор похвалил гауляйтеров ряда регионов – мол, они хорошо подготовились. А вот для столицы у Зеленского были другие слова.

«Очень мало сделано в столице. И даже на днях не вижу интенсивности – нужно сейчас это все срочно исправлять. Должны быть решения».

Кличко в ответ возмутился.

Он уверяет, что в столице денно и нощно в лютый мороз трудятся над минимизацией последствий ударов, а из шести тысяч отключенных от тепла домов за несколько дней осталось лишь 400.

«Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. У них, хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну. Тем временем – сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Имеющие возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации», – нахваливает сам себя мэр-боксёр.

С лицемерным пафосом он заявляет, что ему якобы безразличны «какие-то рейтинги и призрачные выборы», более чем откровенно намекая на Зеленского, который ломает голову, как ему продлить свое пребывание у власти.

«Отвечаю вам, простите, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились», – резюмирует Кличко еще одним выпадом в адрес Зеленского.

Заметим, что режим уже давно пытается подмять полностью под себя Киев, как это было сделано практически со всеми крупными городами, где или сменили мэров, или заставили их беспрекословно выполнять указания Банковой. А вот с Кличко это сделать сложнее, поскольку ему покровительствует Германия, один из главных спонсоров киевского режима.

Кроме того, Кличко является союзником еще одного врага Зеленского – экс-президента Петра Порошенко (в РФ признан экстремистом и террористом)