Удары по «Бельбеку»: Комментаторы называют ситуацию вокруг военных аэродромов критической

Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал резкую критику в адрес руководства аэродрома «Бельбек», который два дня подряд становился целью атак американских ракет ATACMS, но, как полагает комментатор, не был должным образом подготовлен к удару.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», накануне противник опубликовал спутниковые снимки, согласно которым были поражены стоявшие тут еще с прошлого года военные самолеты (по всей видимости, давно неисправные), а также резервуар с топливом. Шурыгин считает, что ситуация на аэродроме всё равно была недопустимой – любую технику и хранилища нужно маскировать и укрывать от ударов.

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«Что-то подобное гитлеровцы публиковали в июне 1941 года. Тогда в ВВС РККА командование тоже не спешило заниматься маскировкой и укрытием авиатехники. Тогда война за считанные недели научила маскироваться и укрывать самолёты. Сегодня с начала войны прошло уже 27 месяцев! А нас кроют как РККА в июне 1941-го! Пора бы уже и выводы было сделать! Очевидно, что необходимо менять Штаты батальонов аэродромного обеспечения с мирных на военные! Нужны аэродромные подразделения МЗА от БПЛА, нужны инженерно-саперные роты, которые будут в режиме нон-стоп заниматься инженерным оборудованием аэродромов и маскировкой. И всё это нужно было уже даже не «вчера», а месяцы назад! А теперь противник в ежедневном режиме запускает десятки и сотни дронов по объектам в Крыму, бьет сверхзвуковыми ОТРК. Свою первую задачу – выдавить флот из Крыма ВСУ практически решили ещё в прошлом году. Теперь, похоже, они занимаются выдавливанием из него нашей авиации, а заодно и уничтожением его энергетики», – пишет Шурыгин.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов обращает внимание:

«Зато в Бельбеке есть крытая парковка для гражданского автотранспорта. Наверное автотранспорт важнее авиации, или автовладельцы и коммерсанты ценят автомобили больше, чем командование военную авиацию».

Военкор Герман Куликовский развивает мысль:

«Видимо Тимур Иванов в своё время решил, что постройка данного типа сооружений гораздо важнее, чем укрытия для боевых самолётов…Очень надеюсь, что новый министр обороны в кратчайшие сроки исправит этот долбо***зм, со стоящими под открытым небом боевыми самолётами».

«Появились спутниковые кадры того, чего в сводках Минобороны вообще не было, а по мнению местных властей Севастополя речь шла о локальном возгорании в селе Полюшко… Надо очень постараться, чтобы комментировать цензурно. Но, наверное, у человека, отвечающего за отсутствие укрытий для самолетов на второй год войны, есть фамилия и должность. Может, его хотя бы отругать? Хотя тут вполне рисуются статьи, от саботажа до работы на врага. Если опыт древней высокоразвитой цивилизации по строительству укрытий утрачен за последние годы, то можно проконсультироваться у Белоруссии. Там укрытия для тактической авиации – в порядке вещей», – пишет обозреватель Юрий Баранчик.

Автор канала Fighterbomber, специализирующийся на вопросах военной авиации, поясняет:

«Самолёты тут спасли бы только железобетонные укрепления. Причём закрытые ЖБУ, т.е. многотонные створки ворот должны были быть закрыты, иначе толку от них было бы ненамного больше покрышек. ЖБУ стоят охулиарды. Прям вот придумайте большую цифру, и смело умножьте ее на 10. Строятся они не просто долго, а очень долго. Есть мнение, что строить их мы разучились. Во всяком случае, ни одного нового ЖБУ под самолёт, лично я за крайние 50 лет не видел. Старые под современные самолеты не подходят по размерам + у них вышли сто раз сроки эксплуатации, но тем аэродромам, где ЖБУ укрытия не успели «реформировать», очень повезло. И они используются под самые различные цели. И нами, и хохлами. Если что, они держат прямое попадание бомбы калибром до 250 кг».

«Замечу, что технологии строительства ангаров в России все же имеются. В Сирии после нескольких инцендентов строители возвели укрытия для бортов. Почему мы не можем масштабировать этот опыт я не знаю. Ещё осенью я рассказал как будут действовать украинские военные перед вводом в строй F-16. За это время можно было даже железобетонные укрытия сделать», – пишет военкор Александр Харченко.