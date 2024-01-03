Удары по Белгороду: Зеленский пытается спасти свою шкуру

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Украина в очередной раз за последние дни нанесла удар по российскому Белгороду.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

Бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет сделать из Белгорода второй Донецк.

«ПВО против обычных РСЗО не всегда срабатывает эффективно, да и не очень целесообразно тратить управляемые ракеты для того чтобы сбить неуправляемые. Фронт надо отодвигать. Десять лет обстреливают Донецк. Уверен, что в случае с Белгородом так долго обстрелы не продлятся. Надеюсь, что не долго», – написал Царев в своем тг-канале.

В свою очередь паблик «Адекватный харьковчанин», который ведет военный журналист, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин утверждает:

«В атаках Белгорода Украина перешла на массовое применение оперативно-тактических ракет «Точка-У», в Польшу и Румынию вывозят убитых и раненых высокопоставленных иностранных военных и специалистов. Ракетная дуэль еще в разгаре».

А вот политолог Павел Данилин считает, что ударами по Белгороду «Зеленский пытается спасти свою шкуру», поскольку от Запада пришло в последнее время слишком много сигналов, что нынешнего президента Украины сливают.

«И он как истинный хохлофюрер понимает, что у него единственный шанс – это устроить такой замес, при котором все его косяки (в прямом и переносном смыслах) попросту не будут значить ничего, потому как не до того будет. То есть нужно сделать что-то такое, чтобы заставить русских пойти на максимальную жесть. Белгород, Донецк, Севастополь, удары по Брянску, Феодосии, Курску и так далее – все это имеет одну единственную цель – убить столько русских, чтобы у нас рухнуло терпение и мы ответили по мирному населению. После чего Зеленский побежит рассказывать хозяевам об очередной Буче, будет вонять, ползать на коленках, водить своим обкокаиненным носом по ветру, капать кровью, оттягивать свой конец. В общем, будет делать все, чтобы тему с переговорами, а в особенности – тему с его ликвидацией отложили бы в дальний ящик», – пишет автор.

По его словам, самое страшное, что «Зеленский сейчас готов идти на все».

«Была б у него грязная бомба – он и ее бы взорвал. И когда я говорю на все – значит на все. То есть вот эта неадекватная военная истерика, идущая вразрез со всеми неформальными договоренностями, будет продолжаться сейчас еще какое-то время. Может быть, даже месяц. Зеленский сделал ставку «пан или пропал». И будет эскалировать, пока не получит от своих хозяев гарантию. Или пулю в лоб», – резюмирует Данилин.

Напомним, что киевский режим, как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ на удары ВС РФ по военным объектам в бессильной злобе устроила хаотичный обстрел Белгорода, в результате чего погибли мирные граждане, включая детей.