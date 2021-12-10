«Удары по центрам принятия решений»: Мураховский объяснил предупреждение Герасимова Украине

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Новости Украины

Киевским властям следует задуматься о своей судьбе после слов начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, пообещавшего, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не допустим силового решения проблемы Донбасса, и отмечал, что такие попытки могут привести к крушению украинской государственности. Начальник Генштаба Валерий Герасимов тоже прямо сказал: будем пресекать. Как? Давайте не будем ограничивать своими измышлениями формы и способы применения вооруженных сил в случае возможной агрессии. Всё будет зависеть от конкретной обстановки», – сказал эксперт.

Он уточнил, что начальник Генштаба за дипломатию не отвечает, а действует в рамках своей зоны ответственности.

«Президент как-то отмечал, пусть и немного по другому поводу, что отвечать на агрессию можно не только ударами по носителям, но и по центрам принятия решения. Наверное, людям, сидящим в этих центрах, стоит подумать о своей судьбе», – резюмировал Мураховский.