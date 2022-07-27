Удары ВСУ вогнали жителей Херсона в уныние
Среди жителей Херсона, даже пророссийски настроенных, распространяются упаднические настроения после серии ударов ВСУ из западных систем, которые привели к различным разрушениям по области.
Об этом рассказывает блогер из Херсона Николай Терещенко, лояльно принявший приход русских войск.
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«Общаясь в храме и на улице, я услышал одну важную вещь. Если ударят по Дарьевскому мосту, с его последующим разрушением, то Лавров выразит озабоченность.
Если разрушат Антоновский мост, то Медведев выразит глубокую озабоченность.
И только если ударят по Крымскому мосту, то Кремль вспомнит, что у нас война.
Так, мысли из народа. И скажите что все те, кого я слушал сегодня, агенты СБУ», – приводит он мнение местных жителей.
Терещенко рассказывает о последствиях ночного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
«Антоновский мост закрыт. Предлагают альтернативные маршруты, через Каховку… Антоновский мост для Херсона, это, прежде всего, поставки фермерской продукции, дачи, прямая дорога на Крым и логистика для Олешек.
Например, наш объект в Олешках, теперь недоступен для обслуживания. Всё это скажется на ценах, и так не слабо взлетевших. Что касается военной техники, она не потеряла возможности перемещения из Крыма. Разрушение моста, ударит только по жителям Херсона и левобережью Херсонщины. Больше никто не пострадает», – рассказывает автор.
Он также делится впечатлениями о том, что испытывали жители Херсона во время ночной атаки на мост.
«Сначала работа ПВО и грохот над городом, затем пулемётные и автоматные очереди, через полчаса. Центр города. Пожалуй впервые, супруга сегодня намекнула, что надо уезжать.
Я сказал так – если уезжаем, то больше не возвращаемся. Стоит основательно обустраиваться на новом месте, а не бегать туда, сюда. Правда, наше настроение, спровоцировано общением с местными чиновниками днём. Каста непробиваемых», – отмечает Терещенко.
Спасибо!
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