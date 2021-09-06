Удастся ли превратить Одессу в кишлак?

06.09.2021 08:56 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Вчера в центре Одессы, на улице Базарной, я заметила надпись на стене: «Афганцы пусть валят домой, у нас своя война и свои беженцы».

Трудно сказать, кому принадлежит авторство данного манифеста. Ибо русские в Одессе — это пленные, а украинцы, которым нравится козырять беженцами с Донбасса, по логике, написали бы на «мове».

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Факт в том, что достали эти беженцы по самое не хочу, еще задолго до захвата власти Афганистана «Талибаном».

Начнем с того, что на лето классу, в котором учится мой ребенок, зачем-то задали читать Коран. Учтите также, что Коран в руках идейного гитлерюгенда в виде отпрысков украинских военных – это как учебники у Шарикова, выданные Швондером, чтобы тот развивался. Кстати, и мусульманин в нашем классе учится, который с начальной школы грозит всем подряд «Тебя проклянет Аллах!». Это, в общем, единственное, что он может произносить по-русски (напомню для непонятливых, что в Одессе по-украински не говорят). Но, несмотря на необучаемость и асоциальное поведение, учителя закрывают на выходки иноверца глаза, потому что его папа регулярно привозит на своей «шайтан-арба» гуманитарку для АТОшников и не забывает рядить отпрыска в вышиванку.

О практически оккупированной «беженцами» сфере торговли я и вовсе молчу, про оккупированные замотанными в хиджабы существами детские площадки, молчу тоже. И к шествиям по улицам с завываниями, славящим имама Хусейна или еще какого пророка, все тоже уже привыкли.



Также все знают, как афганских беженцев целыми самолетами принимает радушная Украина, а потом автобусами доставляет почему-то именно в Одессу — до такой степени знают, что уже на стенах об этом пишут. Ведут себя беженцы отнюдь не по-европейски, изначально давая понять, что прибыли со своими порядками.

Так, на днях в Одессе заложили… ну, конечно же, не больницу и не дом престарелых — заложили мечеть, которая обещает стать «третьим по величине исламским сооружением на Украине», и сто третьим в Одессе, ибо мест, которые одесситы принимают за мечети — сильно громко из них поминают Аллаха — и так много. Но нет, товарищи, мы просто не так понимали.

«Все помещения в городе и области, где сейчас молятся мусульмане, не имеют статуса мечетей, это молитвенные дома, в которых верующие исполняют обряды. Таких помещений всего около семи», — пожаловался имам Одессы шейх Ильяс Умаров во время торжественной закладки мечети, куда прибыли верховный муфтий Украины, послы-исламисты, ну и местные дармоеды-чиновники всех рангов.

Так, гурьбой и с дружественными объятиями, они и провели торжество с размахом — заложили капсулу времени, показали проект мечети с двумя минаретами, баб своих забитых для массовки посадили подальше от высоких гостей.

Смотрите, если к семи «молитвенным домам», ряду мусульманских центров и запредельному количеству общин добавится еще и мечеть, значит во все эти культурные заведения кто-то будет ходить. А значит и жить все эти правоверные тоже где-то будут… Да ладно, мы уже поняли — в Одессе. Для их размещения можно квартиры у должников по коммуналке забирать — то есть много квартир освободится, всем беженцам хватит. И главное, им есть кому помочь.

Недавно я писала о занявшем место покойного депутата-дерьмописца Александра Ройтбурда Февзи Мамутове. Теперь этот упоротый избранник борется за права собратьев во фракции Порошенко «Европейская солидарность» в облсовете. Напомню, Мамутов — глава общества «Крымские татары Одесчины», военнослужащий ВСУ, патриот и активист, который проповедует ислам и инициирует разные мусульманские движухи.

Недавно Мамутов принял участие в забеге под названием «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». А достижение сие он прокомментировал так:

«Каждый день на нашей земле гибнут хлопцы от выстрелов врага, который пришел в нашу страну. Со всем презрением будем прогонять и бить врага, пока не возобновим территориальный суверенитет! И детей будем воспитывать с пониманием любви к родине».

Ну понятно — отвоюем типа Крым, вернем туда татар. И Донбасс отвоюем, и туда татар тоже… Но он заявляет это в Одессе. Так что я воспринимаю его слова буквально — «прогонять» и «бить» он собирается одесситов, не принявших переворот 14-го года, который и повлек за собой истребление русских, разгул бесноватых татар и прочих беженцев. Но так как я гуманист, то могу лишь признать: «Сталина на вас не хватает».