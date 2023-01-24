Удавка вокруг Артемовска сжимается. У ВСУ огромные потери – Соскин

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Российская армия сжимает клещи вокруг Артемовска (Бахмута), нанося колоссальные потери ВСУ.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются очень тяжелые боевые действия на фронте. Так выглядит, что, к сожалению, Соледар пока утрачен, так же, как Соль, и, видимо, Клещеевка. Бои идут вокруг Бахмута и там удавка потихоньку сжимается. Потери там очень большие, даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери там украинской армии 200-ми и 300-ми, исчисляются трехзначным числом в день.

К сожалению, мы не слышим реального ответа от украинского руководства», – заявил Соскин.

При этом, по мнению эксперта, развязка в украинском кризисе уже близка, и Зеленский вынужден будет пойти на прекращение огня из-за конфронтации на международной арене.

«Практически уже почти осуществлен разрыв отношений с Эстонией и Латвией, соответственно, теперь, видимо, с Литвой, и это сейчас перекинется на Польшу. То есть будет почти уже состояние войны с тремя балтийскими странами Российской Федерации. Вот здесь начинается клинч. Я думаю, ситуация близится к развязке. Что произойдет? Сейчас Зеленский согласится на прекращение огня. А поскольку потеряны Соледар, Соль, Клещеевка, плюс удар идет на Орехово – там тоже населенный пункт или потерян, или почти потерян, то есть они готовятся к прорыву. Плюс заявлено, что возле Сватово и Кременной просто необычайное количество нагнал Путин этого живого мяса, мобиков и прочих… Он хочет остановить войну вот так пока, сделать прекращение огня, и он хочет нанести удар. Первая, видимо, все-таки, Эстония будет. Уже все готово – Эстония и Латвия – это будут первые две жертвы. А поскольку Турция полностью заблокировала Швецию и Финляндию, в Швеции, вы знаете, курды повесили вниз головой Эрдогана – не живого, а на мосту, это его копия. Плюс, один из правых политиков возле посольства Турции сжег публично Коран. То есть фактически Швеция и Финляндия входят в прямое столкновение с Турцией. Поэтому никакой ратификации уже не будет. Поэтому идет раскол в НАТО», – резюмировал эксперт.