«Удивлённому» Израилю напомнили, кто финансировал украинский неонацизм

27.01.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Израилю не стоит удивляться антисемитским выходкам украинских политиков, потому что на Иерусалиме также лежит часть вины за торжество нацизма в «незалежной».

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль удивлен поведением В. Зеленского. Я лично, как Алексей Журавко, не удивлен таким его поведением. На всю эту ситуацию надо смотреть глубоко и широко. Ведь на Украине антисемитизм начал ярче проявляться уже при В. Ющенко.

Ни для кого не секрет, что израильские спецслужбы были в курсе, что Америка, Канада, Англия и их европейские сателлиты поддерживали развитие шизофренически-коричневой чумы на Украине XXI века в лице запыленных из шкафа Бандеры, Шухевича, ОУН-УПА и других нацистских пособников, с последующей героизацией этих недобитков фашистского режима. С уничтожением настоящей истории. А это: декоммунизация победы героев Советского Союза», – написал он.

Также Алексей Журавко напомнил, что олигарх Игорь Коломойский, несмотря на тесное сотрудничество с нацистами и финансирование добробатов, до сих пор имеет израильский паспорт.

«Так вот, не могу я понять Израильское руководство. Ведь Коломойский финансировал террористический, фашистский батальон «Азов». На флаге у этого батальона обозначение «волчий крюк». Именно этот батальон насиловал, грабил, калечил, пытал и убивал мирных граждан Донбасса.

Вспомните фразу И. Коломойского, когда он был днепропетровским губернатором: «Если бы не я – Украины бы уже не было!» Вспомните его «Приватбанк» с выдающейся рекламой о выдаче премии за каждого русского (мертвого или живого) по 10 000 американских долларов.

Видно Израиль забыл, как этот негодяй, И. Коломойский, прятался в Израиле от преследований Петра Кровавого (Порошенко)? Думаете, что спецслужбы Израиля не знали, что Коломойский занимается бизнесом, имеет охрану, был защищен законами, по которым его не выдадут по требованию П. Порошенко в Украину?

Думаете, что Израиль не знал, что Коломойский на выборах поддерживал Зеленского, и до этого, долгие годы финансировал его «95 квартал» на своем же телеканале? Как-то память коротка у израильских властей и спецслужб, когда в Украине разжигался антисемитизм, ненависть к русским, ненависть к собственному народу и призывы убивать людей.

Не могу я забыть, как у стены плача стояли В. Ющенко, П. Порошенко, В. Гройсман, Юлия Тимошенко, А. Яценюк, В. Зеленский, В. Наливайченко и другие. И все эти негодяи тесно работают и общаются с И. Коломойским. Все эти людишки, недополитики украинского разлива тесно связаны с нацистами Корчинским, Тягнибоком и другим отребьем нацистского режима.

Они же из-под полы финансировали этих всех госпереворотчиков, в т. ч. Турчинова, Парубия, Пашинского, Кличко, Яроша и других. Вот это и есть те двойные стандарты», – напомнил экс-депутат.

По его мнению, на Израиле также лежит доля вины за происходящее на Украине торжество нацизма и антисемитизма.

«Потом, после этого, Израиль, как бы «удивляется» – почему В. Зеленский так себя повел на антифашистском форуме и открытии памятника погибшим блокадникам Ленинграда. Да что, по большому счету, взять с Зеленского? Ему ведь только 42 года. У него же в жилах течет еврейская кровь. Он же не лох.

Постоял у могилы деда еврейской национальности на коленях, который служил под командованием великого полководца Г. Жукова. Засунул свой язык в одно место и промолчал, ни слова не сказав, когда нацики уничтожали барельеф Г. Жукову в Одессе. И это о многом говорит.

Я не антисемит, и ничего не имею против еврейского народа, но именно ваше, в больших случаях молчание, бездействие, и потакание США и их сателлитам, привело к тому, что на Украине глумятся над страшными трагедиями израильского народа во времена Великой Отечественной войны.

Такие лица, из вышеупомянутых, должны быть изолированными от общества, и преданы суду. Именно их кровавые деньги сделали свое грязное дело, уничтожив Украину и ее настоящую историю, свергая самое ценное: «Мы – народ победитель, советский солдат и советские герои освободили мир от фашистской чумы!»

Так что, думайте, дорогие мои читатели. Есть мудрая пословица: «Что ты указываешь на соринку в чужом глазу, когда в своем бревна не видишь!».

К израильскому народу и к его руководству я обращаюсь с тем, чтобы всем выше упомянутым лицам запретили въезд в Израиль, и запретили какую-либо финансовую деятельность. Нельзя запрещать одной руке, другой рукой давая. Иначе все это очень плохо закончится», – резюмировал Журавко.