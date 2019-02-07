Удобная конституция для политического цирка

07.02.2019, Симферополь, Диана Кади

Писательница Диана Кади — о том, зачем киевские политики перекраивают главный документ страны

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Верховная рада Украины приняла поправки в Конституцию о вступлении в ЕС и Североатлантический альянс. Председатель Рады Андрей Парубий перед голосованием дал депутатам понять, что курс в сторону НАТО и Евросоюза — чуть ли не главное доказательство патриотизма. «Это начало нашей настоящей евроатлантической интеграции. Это веховый день для истории Украины!» — заявил комендант Евромайдана уже после одобрения нардепами изменений в Основной закон.

Хочется спросить у одного из главных идеологов госпереворота в незалежной, сколько можно начинать? Я про интеграцию. Чем эти поправки о «желании вступить в ЕС» отличаются от прежних заявлений о «западном векторе»? И, наконец, на кого рассчитано очередное пускание пыли в глаза? Сомневаюсь, что перекраивание главного документа страны убедит европейских партнёров немедленно взять Украину под крыло свободы и демократии. Это больше похоже на часть предвыборной программы Порошенко, желающего выдать данный законопроект за ещё одну перемогу. И пусть она только на бумаге, не подкреплена реальными действиями. Народ проглотит и это. И даже денёк-другой порадуется.

Куда более интересна вторая часть конституционных поправок — о движении в НАТО. Любопытно, что Украина стремится в объединение, существование которого стоит под вопросом. Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал, что Америка не исключает выхода из Альянса. Летом прошлого года американский лидер сетовал на скупость европейских союзников по НАТО. Слишком малые траты «партнёров» на военный бюджет — одна из главных претензий Трампа.

Киеву членство в НАТО, как минимум, не по карману. Многие отнюдь не бедные страны Европы не в состоянии отстёгивать «северо-атлантистам», то есть, по сути, персонально США, предписанные 2% от ВВП. А хозяин Белого дома настаивает на поднятии взноса до 4%. Что говорить о стране, внешний долг которой составляет около $77 млрд — 83% от ВВП. В государстве за несколько лет зарплаты и пенсии сократились вдвое. Расходы на коммунальные платежи, наоборот, резко возросли, и стране грозит дефолт. На что рассчитывает руководство незалежной, внося такие смелые корректировки в Конституцию? Обязательные платежи в НАТО — тоже МВФ будет вносить?

Но определённый профит из этого законопроекта, конечно, Киев извлечь может. А именно — ещё сильнее усугубить российско-западные отношения. Пункт о возможности аренды украинских военных баз другими государствами — не что иное, как попытка разжечь военный конфликт между РФ и Западом. При наличии иностранных военных выполнить подобную задачу гораздо легче. Особенно если на такую базу нападут какие-нибудь боевики якобы «в форме бойцов ДНР». На провокации Киев всегда готов — вспомните прошлогоднюю инсценировку «убийства» Бабченко.

Во время майдана пять лет назад интеграция в Евросоюз стала главным яблоком раздора, расколовшим страну. Десятки тысяч погибших, нищета и сомнительное будущее. Будь у киевских политиков интересы народа в приоритете, был бы сделан главный вывод: «проевропейский курс» для Украины губителен. Сам факт, что верхушка незалежной продолжает настаивать на евроинтеграции, говорит об одном. Киевских политиков не волнует благосостояние простого народа, и если для сиюминутных побед нужно развалить страну, они это непременно сделают.

«Конституция — это перечень того, что правительство не может делать», — говорил американский сенатор Гордон Джон Хэмфри. Учитывая, что в Евросоюз Украина точно вступить не сможет, — его шутка применительно к киевскому политическому цирку становится реальностью. И вот это совсем не смешно.