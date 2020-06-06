Угождая Москве, Зеленский саботирует курс на ЕС и НАТО – дипломат

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Владимир Зеленский за год своего правления злонамеренно приостановил интеграцию Украины в ЕС и НАТО, якобы пытаясь угодить Москве.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интеграция Украины в НАТО фактически поставлена на паузу новой властью. Несмотря на то, что благодаря предыдущему президенту были внесены конституционные изменения об обязательной имплементации интеграции с НАТО и ЕС, эти положения пока остаются только на бумаге.

Об этом свидетельствует не только содержательная часть, потому что за год никаких изменений в наших отношениях не произошло, а вместо этого пробуксовываются некоторые реформы, такие как реформа СБУ, вопрос военных закупок и так далее.

Вторая проблема – это смена трёх вице-премьеров по вопросам европейский и евро-атлантической интеграции за последний год. Это также негативно влияет на последовательность и качество нашей работы по интеграции с НАТО», – сказал Елисеев.

«Меня волнует, что последние недели украинская власть пытается нам продавать о якобы присоединении Украины к программам «оборонительных способностей». Всё это не помогает нам в приближении к НАТО и ЕС. И, по сути, положен под сукно вопрос о получении Украиной плана действий о членстве в ЕС и НАТО. Вместо этого правительство занимается словоблудием, и никаких шагов к интеграции в НАТО у нас нет.

Даже если проследить за риторикой президента Зеленского, слово «НАТО» фактически стало табу, и на мой взгляд, это делается для того, чтобы заигрывать с Россией и показать так называемую конструктивность украинской стороны. Но это, на мой взгляд, неправильные шаги», – резюмировал Елисеев.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, киевские евроатлантисты пожаловались,что Зеленский уже год не назначает постпреда Украины при НАТО.