«Угроза для Украины возросла»: Тука напуган заявлением Шойгу

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Новости Украины

Вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американцы готовят провокацию с применением химического оружия на Донбассе, может быть использовано как повод для наступления на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных» территорий, экс-глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, после переговоров лидеров США и России угроза для Украины не уменьшилась, а перешла на более высокий уровень.

«Информационно готовят повод для вторжения, так называемый «казус белли». Ничего нового для меня в этом нет. Сейчас практически уже никто из людей, которые серьезно занимаются анализом политических процессов, даже не вспоминают о том, что после встречи Путина-Байдена отношения как-то потеплели, угроза для Украины уменьшилась. С моей точки зрения, наоборот, угроза только еще больше обостряется- сказал экс-чиновник.

«Потому что этот ультиматум Путина, который он выдвинул… Если до этого момента разговор между США и Россией шел вокруг одной страны, где была задействована одна страна – это Украина, то после получения такого ультиматума Путина, это все выходит на глобальный уровень», – заявил Тука.