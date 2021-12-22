«Угроза для Украины возросла»: Тука напуган заявлением Шойгу

22.12.2021  11:40 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американцы готовят провокацию с применением химического оружия на Донбассе, может быть использовано как повод для наступления на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных» территорий, экс-глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американцы готовят провокацию с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Туки, после переговоров лидеров США и России угроза для Украины не уменьшилась, а перешла на более высокий уровень.

«Информационно готовят повод для вторжения, так называемый «казус белли». Ничего нового для меня в этом нет. Сейчас практически уже никто из людей, которые серьезно занимаются анализом политических процессов, даже не вспоминают о том, что после встречи Путина-Байдена отношения как-то потеплели, угроза для Украины уменьшилась. С моей точки зрения, наоборот, угроза только еще больше обостряется- сказал экс-чиновник.

«Потому что этот ультиматум Путина, который он выдвинул… Если до этого момента разговор между США и Россией шел вокруг одной страны, где была задействована одна страна – это Украина, то после получения такого ультиматума Путина, это все выходит на глобальный уровень», – заявил Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть