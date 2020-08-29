Угроза Лукашенко порвать с Литвой может оказаться лишь словами

29.08.2020, Москва, Елена Острякова

Угроза Александра Лукашенко в ответ на недружественные действия и поддержку майданщиков прекратить весь транзит белорусских грузов через Клайпеду может стать серьезным ударом по экономике Литвы.

«Лукашенко приказал забрать у Литвы все белорусские грузы. Если слова не разойдутся с делами, то это приговор Клайпеде», – комментирует главный редактор издания RuBaltic Александр Носович.

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В том, что угрозы у Лукашенко действительно могут разойтись с делами, подтверждает комментарий минского политолога Александра Шпаковского, считающегося близким к власти.

Он заявил, что переориентация экспорта белорусских товаров с литовской Клайпеды на российскую Усть-Лугу является экономически невыгодным и обусловлено исключительно политическими мотивами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже со скидкой транзит нефтепродуктов в российские порты обходился на 40-100 млн.$ в год дороже, чем в литовский. В условиях реализации российской стороной «налогового маневра», убытки от которого составляют для белорусской нефтеперерабатывающей отрасли около 3,9 млрд. $ до 2024 года, позволить себе такую роскошь белорусские НПЗ не могли. Это и сейчас вынужденное решение: Беларуськалию принадлежит 30% Клайпедского терминала. Но в условиях агрессивной позиции Литвы иного выхода нет», – написал Шпаковский.

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. По его данным 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву. Ранее Лукашенко заявлял о вмешательстве Польши, Литвы и Украины во внутренние дела Белоруссии.