Угроза ракетного удара по Крыму: Как реагируют на полуострове

Политики и общественные деятели Крыма прокомментировали появившиеся накануне данные американской прессы о том, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет для РСЗО HIMARS дальностью 165 километров, которые позволят наносить удары в глубоком российском тылу, в первую очередь – по Крымскому полуострову.

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Зеленскому не удастся захватить полуостров при любых раскладах. Так он отреагировал на слова украинского президента в обращении к участникам экономического форума в Давосе, когда Зеленский в очередной раз попросил тяжелое вооружение, в том числе, чтобы «вернуть наше море и наши горы».

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«Ничего «своего» ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет. Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

«Мы сыты «незалежным» свинством по горло. И никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца. Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил. Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?».

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Зеленскому нужны поставки оружия, чтобы затянуть войну. Но по-настоящему напасть на Крым у киевского режима не получится.

«Все игры Зеленского по выспрашиванию оружия понимаем очень хорошо, знаем эту команду, понимаем, зачем они это делают. Им нужны миллиарды денег, нужна эта война. Пока идёт война, он нужен. Как только она закончится, встанет вопрос: что ты натворил, во что ты превратил территорию, которая тебе досталась в управление, – ни света, ни газа, ни промышленности, ни экономики. Есть только несчастные люди, которые не смогли по тем или иным причинам уехать, совершенно обезумевшие от западной нацистской пропаганды», – сказал Владимир Константинов в эфире «Радио Крым».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал публикации в американской прессе не более, чем слухами и догадками о развитии спецоперации на Украине.

«Да, США могут передать Украине такое оружие, которое позволит Киеву бить и по Крыму, и по другим объектам в глубоком тылу России. Но, мне кажется, в Вашингтоне понимают, что тогда Россия без оглядки применит такое оружие, которое достанет до территории самих США», – цитирует Цекова «Крымская газета».

Политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров уверен, что, с одной стороны, кураторы Украины пытаются нейтрализовать наметившийся перелом на фронтах, а с другой – США ничего не мешает передать HIMARS именно с той целью, чтобы ВСУ нанесли удар по Крыму.

«На мой взгляд, информация вбрасывается с той целью, что необходимо каким-то образом противодействовать наметившемуся перелому на фронтах. И поэтому идут разговоры о поставке тяжёлого вооружения, причём, заметим, что разговоров больше, чем поставок. По всей видимости нужен какой-то ответ, и Запад его формулирует в логике: я знаю дзюдо, карате, джиу-джитсу и ещё много страшных слов, – отметил эксперт в комментарии «ПолитНавигатору». – При этом не исключено, что они все-таки поставят, почему бы и нет? Не думаю, что будет удивительным после всего, что они уже натворили, такой шаг на пути реальной эскалации. Тогда, судя по всему, России ничего не останется, как идти на эскалацию в ответ. Причём американцам не важно, какие будут удары по Украине, поэтому нужно создавать какую-то угрозу ответных ударов именно по американцам. Мы это понимаем, и это прекрасно понимают в Вашингтоне, раз готовы поставить ракеты, чтобы руками украинцев наносить удары. Значит, по американцам должно тоже прилететь. Как это может выглядеть? Ну, может быть, у них начнутся какие-то аварии на их американской критической инфраструктуре, может быть будет так, как было, когда Иран нанёс удар по американской миссии в Ираке в ответ на террористический акт с уничтожением генерала Сулеймани. И, кстати, Ирану ничего за это не было. Американцы сделали вид, что ничего не произошло, они эту ситуацию просто замолчали, а это говорит о том, что они тоже уязвимы. Поэтому я думаю, что нужно выискивать именно такие возможности ответа. И когда американцам за каждое действие, которое приносит нам боль, тоже будет больно, я думаю, что с их стороны эскалация, скорее всего, довольно быстро завершится. Есть ещё один более надёжный способ – это расколошматить всю Украину, причём всю, чтобы больше никогда с этой территорией ни с одной из ее точек нельзя было через западные поставки нам чем-то угрожать. Судя по всему, это более долгоиграющий концептуальный подход, который нельзя сделать быстро, а вот врезать по американцам – это можно и организовать, и применять чаще. Потому что Украину раскатать можно только один раз. И потом уже больше никогда никаких «украин» не будет».

Полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов добавил, что информационная волна вокруг возможных поставок ракет направлена на сдерживание наступательных действий ВС РФ на фронте.

«То, что это все ожидалось, мы говорили уже и не раз. В любом случае, это вопрос сдерживания России, её наступательных действий, и в публичное поле это выкладывается именно с той целью, чтобы упредить, – пояснил он. – Люди с передовой говорят о том, что страшно не прямое боевое столкновение, а когда ракета прилетает в тыл. И я так полагаю, что с той стороны это тоже знают и учитывают. Тем более, что мы им подсказали тактику уничтожения энергетических узлов. И они вполне тоже могут ее применить. Вероятность поставок ракет такой дальности достаточно высока. Соответственно, нам нужно принять меры, провести аналитику уязвимости объектов, усилить ПВО. Но самое эффективное – отодвинуть линии фронта, чтобы средства поражения, которые имеются у украинской стороны, не могли в любом случае достать до Крыма. Другого способа просто нет».