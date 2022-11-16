Угроза российским АЭС – почему об этом молчит центральное ТВ?

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Новости Украины

Мобилизация всех сфер жизни в России, о необходимости которой уже который месяц говорят после начала спецоперации, должна коснуться и федеральных СМИ, которые зачастую не дорабатывают. Иными словами, есть куда расти, и нужно избавляться от осточертевших шаблонов.

К счастью, в последнее время телевидение практически прекратило донимать зрителей сюжетами из жизни знаменитостей, обитателей и выпускников тупого шоу «Дом-2», практически исчезли из сетки «скандалы, интриги, расследования», однако в телемарафонах по будним дням, хоть и в меньших масштабах, но продолжаются длительные пережёвывания никчёмных тем: «Байден дурак», «Зеленский – наркоман и дурилка картонная». Как и прежде, отрабатывают на ТВ роль подставных идиотов приглашённые «заукраинцы», а болванчик Майкл Бом старательно играет роль «тупого пиндоса».

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Да, больше стало репортажей о российских науке, производстве, импортозамещении, но они всё равно выглядят инородными вкраплениями в набившем оскомину информационном киселе, заливаемом годами в головы телезрителей.

Особо обращает внимание, как СМИ тщательно обходят острые углы и выхолащивают наиболее острые моменты, когда речь заходит об угрозах безопасности России.

В частности, граждане России имеют крайне отрывочные сведения о ситуации, сложившейся на границе с Украиной, когда не только ракетные обстрелы населённых пунктов и инфраструктуры стали печальной повседневностью, но и схватки с украинскими ДРГ наших пограничников и бойцов Росгвардии, среди которых большую часть составляют солдаты срочной службы.

Не так давно наши силовики уничтожили украинскую ДРГ, просочившуюся на 60 км вглубь российской территории. Об этом стало известно полуофициально, от военкоров, в респектабельности которых сомневаться не приходится. Но где в этом случае были федеральные СМИ? В очередной раз смаковали тупняк робота-пылесоса марки «Байден»?

О серьёзной недоработке федеральных СМИ красноречиво свидетельствует свежий случай с ликвидацией украинской ДРГ и захватом единственного выжившего боевика, заброшенных под видом беженцев для проведения диверсий против Курской АЭС в рамках ядерного шантажа России бандеровским режимом.

Глядя на кадры оперативной съёмки с жёстким допросом украинского террориста на месте поимки, очень напоминающего процесс «экстренного потрошения» смершевцами абверовского агента-парашютиста из повести «Момент истины», может создаться впечатление, что центральные телеканалы намеренно избегают шок-контента, дабы уберечь хрупкое психическое здоровье телезрителей.

Если это соображение и впрямь стало причиной, по которой ликвидация украинской ДРГ, представляющей серьёзную угрозу для ядерной безопасности России, имела слабое освещение на федеральных телеканалах, выглядит слабой.

Народ России достаточно закалён последним тридцатилетием сплошных невзгод, войн, терактов, чтобы выдержать видео с жёстким психологическим давлением оперативников на украинского террориста.

Хотелось бы напомнить, что украинские террористические организации, к которым относятся ГУР и СБУ, последние несколько месяцев держат в прицеле Курскую АЭС, пытаясь нанести объекту даже минимальные повреждения, вроде подрыва опор ЛЭП, не говоря уже о более серьёзных поползновениях.

Есть мнение, что было бы полезно для дела более подробно освещать ситуацию вокруг АЭС, и не только с репортажами о поимке украинских террористов и диверсантов.

Реальность такова, что угроза террористических атак нависла и над Ленинградской АЭС, поскольку в близлежащей Эстонии, входящей в НАТО, укрывающей у себя террористов и готовящей украинских диверсантов на базе своего «фрайкора», одной из «легенд» для ДРГ ГУР является атака на российскую АЭС, расположенную вдали от границы с Украиной.

Безмозглым киевским марионеткам плевать, если радиоактивное облако, образовавшееся в результате организованной диверсии на Запорожской или Ленинградской АЭС, накроет северные и южные области России, восточную часть Украины или даже всю, целиком, гостеприимную Эстонию.

В данном случае наиболее острые хотелки наркоманов и лицедеев с Банковой, согласных даже на ядерную войну, лишь бы Россия сгорела в её огне, полностью совпадают с планами Вашингтона, которого вполне устроят ядерные, биологические, химические и другие техногенные катастрофы не только на Украине, но и вообще в Европе.

Как бы в подтверждение этому тезису, во вторник, 15 ноября, с поразительным заявлением в американской прессе выступил глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, успокоивший обывателей, что атомный взрыв в Европе им нисколько не повредит.

Пассаж главы МВБ США прозвучал крайне цинично, но это урок нашим СМИ, не только не отрабатывающим на 100% злободневные темы, но также часто оставляющим информационное поле на растерзание ЦИПсО и хищным медийным плотвичкам. Уж чему нам следует поучиться у «гегемона», так это вести информационную войну, применять в нашу пользу двойные стандарты и прочие «хайли лайкли», а также уделять особое внимание национальной безопасности в медиа.

Максимальное внимание СМИ угрозам России необходимо не для того, чтобы взвинчивать градус алармизма и истерии, подобно тому, которым давно перегреты Украина, Польша и Прибалтика, а для вящей мобилизации общества перед лицом этих угроз.

События октября-ноября 2022 года показали, что российское общество предъявляет власти, военным и СМИ требование говорить правду, как бы горька она ни была, которую однозначно смягчат не информационный кисель, изливаемый прессой и телевидением, но освещение реальной ситуации в стране и на фронте – как минимум.