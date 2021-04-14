Почему белорусские спецслужбы хозяйничают в Москве?

14.04.2021, Минск, Артем Агафонов

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал трех оппозиционеров – главу националистической партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева, политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича. Сообщается, что все они являются фигурантами одного уголовного дела. Белорусские спецслужбы сейчас задерживают кого-нибудь чуть ли не ежедневно, и в этой новости не было бы ничего необычного, если бы ни один факт – из этих двух только Костусев был задержан в белорусском Шклове. Двое других были задержаны в Москве.

Подобная активность спецслужбы пусть и дружественного, но иностранного государства в самом сердце России не может не вызывать множество вопросов. Главный из них – на каком основании они это делали? Среди находящихся в открытом доступе документов, мне удалось найти только один, теоретически дающий право белорусскому КГБ действовать на российской территории. Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом допускает, чтобы спецслужбы одного из государств направляли своих представителей, включая специальные антитеррористические формирования, для оказания методической, консультативной или практической помощи другому государству по запросу или с согласия принимающей стороны.

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Но представить себе эту троицу, готовящую теракты в Белоруссии, я решительно не могу. Ну не тянут они на террористов. Даже на экстремистов не тянут. Костусев, хоть и является председателем националистической партии, но представляет ее умеренное крыло и вообще человек неконфликтный, и в своей партии фигура компромиссная. Даже после выборов 2010 года он был одним из немногих оппозиционных кандидатов, оставшихся на свободе ввиду своей травоядности.

Костусев

Федута – бывший комсомольский функционер, поддержавший в 1994 году Лукашенко и даже поработавший его первым пресс-секретарем. Потом их пути разошлись, и Федута ушел в оппозицию, однако активно политикой почти не занимался (кроме 2010 года, когда он работал в штабе Владимира Некляева), ограничиваясь весьма злобной по отношению к бывшему начальнику публицистикой. Типичный гуманитарий, филолог, пушкинист.

Федута

Зенкович, хоть и член партии Костусева, и даже пытался выдвигаться в президенты, но уже давно живет в США и имеет, кроме белорусского, американский паспорт. Жуликоватый адвокат, лишенный в январе этого года адвокатской лицензии в Нью-Йорке.

Зенкович

Вот такая компания, далеко не запрещенный в РФ ИГИЛ и даже не запрещенный в России «Правый сектор». Их вполне могло объединять осваивание очередного гранта на новый политический проект – вакуум, образующийся по мере сдувания Тихановской, должен быть заполнен, и соблазн занять свою нишу в освободившемся пространстве мог их объединить. Но это – не преступление и, тем более, не терроризм.

Конечно, посмотрим, что нам расскажут, но настолько опасными, чтобы ради них проводить спецоперацию на территории сопредельного государства, Федута и Зенкович не выглядят. Юридические основания для такой спецоперации тоже сомнительны. Конечно, спецслужбы – структуры специфические, и вполне могло существовать какое-нибудь секретное соглашение, предусматривающее подобные рейды. Если же такого соглашения нет – действия белорусского КГБ, по сути, ничем не отличается от действий украинских диверсантов, пытающихся похищать людей в России.

Задержанием своих оппозиционеров в Москве Лукашенко, без санкции которого оно просто не могло произойти, здорово подставил Россию. Не лучшая репутация страны, в которой спецслужбы токсичного «многовекторного» режима чувствуют себя как дома, похищая людей. Еще один пикантный момент – американское гражданство Зенковича, дающее Госдепу широкое пространство для манипуляций.

В общем, вопросов слишком много. Надеюсь, на них скоро ответят как белорусские, так и российские силовики. Да и российскому МИД, пожалуй, тоже не мешало бы озвучить свою позицию.