Угрожавший нокаутировать РФ генерал признал, что ВСУ возвращаются в 90-е

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия возвращается к состоянию конца 90-х, когда военным не выплачивались зарплаты и «отпускные».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, «первые звоночки» уже звенят – с начала этого года военнослужащие не получают средства на оздоровление и не увеличивается их суточное финансирование.

«Что касается денежного обеспечения, у нас с января месяца в большинстве военнослужащие не могут пойти в отпуск, получив деньги на оздоровление. Условно говоря, ты идешь в отпуск, планируешь свой отпуск, и планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, а уже седьмой месяц в этом году. Семь месяцев нет выплаты этих денег», – отметил Кривонос.

«Я вспоминаю те страшные времена – 1997 – 1999 годы, когда не платили вообще зарплату и не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: «Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят». Но не только вопрос в деньгах на оздоровление, у нас суточные не пересматривались уже огромное количество лет. А это 60 гривен в сутки, на которые ты вынужден жить. На 60 гривен человек может нормально питаться, находясь в командировке, в отрыве от того места, где нет ничего? Тяжеловато, буханка хлеба и литр молока – это в оптимальном варианте», – жалуется генерал.

«Если бы в 14-м году мне кто-то сказал, что нам в 21-м году во время войны с Российской Федерацией перестанут платить деньги на оздоровление, я бы не поверил, потому что в 14-м году мы свято верили и прецедентов таких не было с 98 -99 годов. Это страшное дежавю. Как раз в 97 – 99 годах огромное количество военнослужащих из вооруженных сил уволились из-за того, что они поняли, что государство в тот момент вытирало об них ноги. Сейчас ситуация повторяется», – заявил Кривонос.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Кривонос призвал готовится, чтобы «ударом в челюсть послать Россию в нокаут»