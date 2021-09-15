Угрожавший разоблачением Порошенко Гордон сел в лужу в суде

15.09.2021 16:37 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Сегодня состоялось заседание по иску экс-президента и олигарха Петра Порошенко к киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил в своем блоге представляющий интересы экс-президента московский адвокат Илья Новиков, ранее защищавший осужденную в РФ за причастность к убийству журналистов Надежду Савченко.

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Поводом для иска стало заявление Гордона, по словам которого, Порошенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «сдать «Мариуполь». При этом Гордон после подачи иска обещал предоставить в суде доказательства и угрожал «катастрофически» обрушить рейтинг Порошенко.

Новиков уточнил, что сегодня в суде рассматривался отзыв Гордона на иск.

«В отзыве ожидаемое «высказывания ответчика являются оценочными суждениями» и то что отвечать на вопросы, имеются ли у него доказательства правдивости его слов про Мариуполь и Путина, ответчик отказывается. К отзыву приложены три статьи из русскоязычной википедии про батальон «Азов», его командира Билецкого и про самого Гордона, и диск с первой частью прослушек Медведчука от Бигус.инфо. В рассмотрении отзыва суд Гордону отказал, поскольку тот пропустил срок на его подачу. Адвокат Гордона пояснил, что тот не успел вовремя получить иск, поскольку очень занятой человек и часто ездит в командировки», – рассказал адвокат Порошенко.

По его словам, заседание по просьбе Гордона перенесли на 6 октября, чтобы ответчик мог ознакомиться с экспертизой.

«Процесс, по сути, на этом уже закончился, поскольку на единственный вопрос «есть или нет у Гордона доказательства его слов» Гордон ответил сам, их нет. Извинений и денег от него никто не требует. Просто теперь каждый раз, когда он будет с апломбом вещать что он про кого-то что-то такое знает, имейте в виду, что это все могут оказаться (и вероятно окажутся) оценочные суждения и блаблабла, когда дойдет до проверки», – пишет Новиков.