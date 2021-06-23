Гордон обещает «катастрофически» обрушить рейтинг Порошенко – «в три раза»

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на журналиста Дмитрия Гордона за его высказывание о связях бывшего украинского президента с российским руководством.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пётр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, подал на меня в суд. И хорошо поступил, я ждал этого иска. Я его подзадоривал, потому что его адвокат Илья Новиков сказал, что Порошенко собирается подать в суд за моё высказывание на программе у Савика Шустера о его связях с Путиным. Я тогда сказал, что если он подаст на меня в суд – это будет мой звёздный час, судиться с президентом – почётно для любого журналиста.

Но Порошенко притормозил. Я и так, и этак, Пётр Алексеевич, сладкий вы наш, я вас жду – не было иска и не было. Но, видимо, чтобы выглядеть хорошо, решил подать на меня в суд. Здесь он всё же «дал в штангу» причём головой. Я, честно говоря, надеялся, что он это сделает, но не представлял, что он совершит такую дикую ошибку», – сказал он.

Также пропагандист пообещал, что этот суд станет для Петра Порошенко катастрофой, которая обрушит его политический рейтинг.

«Это большая катастрофическая ошибка со стороны Порошенко, которая приведёт к падению его рейтинга в два-три раза. От его рейтинга вообще ничего не останется, после суда со мной, потому что это будет не просто суд, а яркое политическое событие, которое в прямом эфире будет транслироваться на многих сайтах и каналах. Это будет захватывающее зрелище, в ходе которого украинцы узнают, что Порошенко ради денег и своих обязательств перед РФ сдавал Украину Путину. Во время суда будет доказано, что Пётр Порошенко в коллаборации с Владимиром Путиным сдавал Украину, яснее не скажешь», – добавил журналист.

Дмитрий Гордон выразил уверенность, что у журналиста Дмитрия Бигуса есть компрометирующие материалы о «предательстве» Петра Порошенко.

«Я заявлял о Мариуполе, как выводили полк «Азов», потому что армию вывели, а полк «Азов» хотели вывести, чтобы сдать Мариуполь. Я об этом заявляю, Порошенко подаёт в суд, и тут Бигус 35 часов разговоров Медведчука, а там Порошенко, разговоры Медведчука с сепаратистами и русскими о том, что Порошенко пообещал вывести войска из Мариуполя. Бигус выложил 35 часов, но я вам скажу по секрету, что это далеко не всё, где-то лежат записи переговоров Порошенко с Путиным, а там такое, и то, что мы слышали: «Жму руку, обнимаю», это всё фигня», – предвкушает Гордон.

Отметим, что Дмитрий Гордон регулярно мелькает на телеканале «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, подключаясь к критике Порошенко в угоду Зеленскому, чтобы оградить своего главного спонсора от раскулачивания Зе-командой. Партия экс главы СБУ Игоря Смешко «Сила и честь», с которой сотрудничает Гордон, считается одним из проектов Ахметова.