Угрожавший России американский сенатор-террорист Линдси Грэм внезапно умер сразу после встречи с Зеленским
Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм умер в возрасте 71 года сразу же после возвращения в США с Украины, где еще в пятницу грозил Москве введением «адских санкций», которые должны заставить Кремль остановить СВО.
«Скончался после непродолжительной и внезапной болезни», – говорится в сообщении офиса Грэма.
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Американский телеканал NBC News сообщает, что у сенатора-русофоба произошел сердечный приступ. В воскресенье он был приглашён в эфир на ток-шоу.
Агентство Reuters пишет, что покойный «в начале своей карьеры открыто критиковал президента США Дональда Трампа, а затем стал одним из его самых преданных союзников на Капитолийском холме».
Как известно, комментаторы уже давно шутят по поводу «проклятия Зеленского» – западные политики, позирующие с кокаинистом на камеры, вскоре уходят в отставку. Террорист Грэм открывает более зловещую перспективу для партнёров Бандерштадта.
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