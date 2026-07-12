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Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм умер в возрасте 71 года сразу же после возвращения в США с Украины, где еще в пятницу грозил Москве введением «адских санкций», которые должны заставить Кремль остановить СВО.

«Скончался после непродолжительной и внезапной болезни», – говорится в сообщении офиса Грэма.

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Американский телеканал NBC News сообщает, что у сенатора-русофоба произошел сердечный приступ. В воскресенье он был приглашён в эфир на ток-шоу.

Агентство Reuters пишет, что покойный «в начале своей карьеры открыто критиковал президента США Дональда Трампа, а затем стал одним из его самых преданных союзников на Капитолийском холме».