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Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм совершил беспрепятственный вояж в Киев, где прямо в центре города собрал брифинг под открытым небом и озвучил новые угрозы в адрес Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Грэм объявил о достигнутом соглашении с Белым домом по законопроекту об «адских санкциях» против России, который после его принятия «даст Трампу инструменты по прекращению войны».

Также Грэм поддержал дроновый террор и топливною блокаду РФ и призвал Китай оказать давление на Москву.

«Путь к миру лежит через Пекин в большей степени, чем через Вашингтон, Киев или Москву. У Китая огромное влияние, я бы хотел, чтобы они использовали его во благо всего мира. Я не думаю, что Путин на грани, но осталось совсем немного усилий. Чем скорее мы начнём разговор о мире, тем быстрее кончится война», – сказал сенатор.

Он добавил, что никогда не был так оптимистичен, как после саммита в Анкаре, где была проговорена «формула завершения войны».

«Нужно помочь Украине стать более боеспособной. Нужно дать понять всем, кто поддерживает Россию, что за это придётся заплатить. И нужно попытаться найти выход не для того, чтобы унизить Путина, а для того, чтобы положить конец войне, чтобы Украина выжила и процветала. У нас есть уникальный шанс, и в ближайшие месяцы, если мы всё сделаем правильно, боеспособность Украины повысится. Нужно, чтобы люди помогали нам бороться с Путиным, а не поддерживали его. Мы можем положить конец этой войне», – утверждал американский террорист.

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