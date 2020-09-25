Угрожавший русским вице-мэр Ялты вылетел со своей должности

25.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Заместитель главы администрации Ялты, гражданин Белоруссии Михаил Загорцев, который был назначен накануне, лишился своей должности после громкого скандала.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», чиновник, который до марта этого года был главой Смолевичского райисполкома Минской области, после выборов президента Белоруссии в августе поддержал местных майданщиков и пригрозил России «новым 41-м годом».

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Его слова вызвали возмущение в крымском обществе. Так, ялтинский журналист Сергей Сардыко призвал правоохранительные органы изучить слова новоназначенного замглавы города: «Наверное, МИД, МВД и ФСБ России должны отреагировать на подобные заявления нового муниципального служащего администрации Ялты».

«Иван Имгрунт (городской голова Ялты, – авт.) в Ялте открыл «ящик Пандоры». Это ж, представьте, сколько чиновников-белорусов можно легализовать в Крыму? Все как на подбор профессионалы. Так глядишь и Лукашенко, в случае обострения ситуации в Белоруссии, главой Крыма может стать!», – написал в своем блоге общественник Александр Талипов.

Сам Имгрунт, объясняя накануне свое решение назначить заместителем Загорцева, подчеркнул, что белорусский гражданин прошел необходимые проверки перед назначением на госслужбу, скандальное видео записал на эмоциях.

Впрочем, сегодня Имгрунт сообщил о решении уволить своего зама.

«Да, правда (уволен). Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – заявил глава города в комментарии «Крыминформу».