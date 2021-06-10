Угрожавший сажать на кол Донбасс депутат объявил войну Русскому миру

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

99,9 процентов произведённого в России контента является пропагандой Русского мира, а потому подлежит максимальному запрету не только на Украине, но и на Западе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член президентской фракции «Слуга народа», бывший политтехнолог и русофоб Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, мир не совсем сегодня понимает, что Русский мир угрожает не только Украине и странам, которые подвержены его распространению. Русский мир на сегодня – экспансионистский проект, который направлен против всех стран условной либеральной демократии, на подрыв всех их ценностей и принципов, по которым они построены и живут.

Я не считаю, что всё можно решить запретами, да и запреты в сегодняшнем глобальном, цифровом мире вещь условная. Я не уверен, что Западный мир, включительно с Украиной, когда-то построит великий западный Firewall, как в Китайской Республике. Я не уверен, что мы это сделаем. Нам надо бороться другими способами.

Конечно, каждая страна может это решать отдельно, но мы можем у себя максимально ограничить доступ к пропагандистским произведениям, а я считаю, что всё, что было сделано в России, там на 99,9% – это всё пропаганда. За исключением картин, которые они там сами критикуют, типа «Левиафан», это я визуально беру.

Но мы должны точно ограничивать доступ к этому и на телевидении, и на радио, и на наших платформах. Потому что это нам угрожает непосредственно. Но при этом мы должны постоянно системно поднимать вопросы о системном противодействие распространению отравы, потому что это отрава Русского мира, во всём мире», – говорил Потураев.

«В чём сейчас мотивация покупать российское? Я думаю, в том, что люди пока не понимают на самом деле российского режима. Я как политолог могу доказать научно, что российский режим последние год-полтора окончательно превратился в классический фашистский режим. Но вы не хотите этого, друзья, признавать, ну тогда это ваша проблема.

Мы должны работать, чтобы признать это на своём национальном уровне, потому что отношение к фашистскому режиму должно быть немножко иным по сравнению с каким-то там авторитарным режимом. И отношения тогда с институтами фашистскими фашистского режима должны быть иными», – понесло пропагандиста.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.