Угрозы Лукашенко в адрес России ударят по бюджету Белоруссии

12.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Если Александр Лукашенко выполнит озвученную вчера угрозу остановить транзит российской нефти через Белоруссию под предлогом ремонта трубопровода «Дружба» из-за спора о тарифах с Москвой, это лишит Минск примерно $585 млн в год.

Такой прогноз публикует сегодня газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экспортные пошлины с 6 млн тонн транзитной нефти идут вместо российского в белорусский бюджет — при текущих ценах на нефть это примерно $585 млн в год. Если транзита не станет, этих денег Минск не получит, как и собственно платежей за транзит. Кроме того, российская сторона может в качестве ответной меры ограничить поставку в Белоруссию беспошлинной нефти, альтернативы которой у Минска нет», – говорится в публикации.

Правда, и демарш Минска нанесет экономический ущерб России, поскольку сегодня альтернативные маршруты не могут обеспечить весь объем поставок российской нефти на Запад.

«Даже если предположить, что трубопроводы в направлении российских портов Балтийского и Черного морей будут забиты под завязку, в случае остановки транзита нефти через Белоруссию дефицит мощностей «Транснефти» в западном направлении составит свыше 10 млн тонн в год… Экспорт по железной дороге не сможет стать значимой альтернативой, так как он может обеспечить лишь незначительные объемы и обойдется гораздо дороже… НПЗ Польши и востока Германии, которые сейчас получают сырье по «Дружбе», можно снабжать через порт Гданьск, но портовых и трубопроводных мощностей в Польше будет недостаточно, чтобы сохранить текущий уровень загрузки этих заводов», – утверждает издание.

Газета напоминает, что Белоруссия уже прибегала к остановке транзита на неделю в 2007 году на фоне разногласий по стоимости газа.