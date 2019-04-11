Лукашенко угрожает заблокировать «обнаглевшей России» поставки нефти в ЕС

11.04.2019, Минск, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает России перекрыть нефтепровод и вывести его в “ремонт”.

Об этом он заявил на совещании с экономическим блоком Совета министров республики, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Лукашенко заявил, что Россия только называет себя партнером, а на самом деле фактически ввела санкции против республики.

“В последнее время, – может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер – они любят называть себя партнеры – все больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников”, – пожаловался Лукашенко.

Он напомнил, как год назад белорусские специалисты в аварийном режиме восстанавливали нефтепровод, идущий через территорию Белоруссии на Запад, но не стали его перекрывать, потому что понимали важность стабильных поставок для России.

После он обратился к вице-премьеру РБ Игорю Ляшенко.

“Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки”, – сказал Лукашенко.

Ранее Белоруссия сообщила российской компании “Транснефть”, что планирует повысить тарифы на транзит через территорию страны российской нефти нефти на 23%.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, отношения Белоруссии и России обострились после 21 июня прошлого года, когда Правительство РФ одобрило налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть его заключается в поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля к 2024 году и одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате таких изменений экспорт нефти станет более выгодным, а цена на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке вырастет.

В Минске заявили, что это бьет по экономике страны – во время визитов в РФ Лукашенко требовал от российского коллеги Владимира Путина компенсировать его стране возможные убытки и сделать для Белоруссии цены на газ такие же, как в Смоленской области.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов.

Раньше Белоруссия после переработки нефти на своих заводах продавала значительные объемы топлива на Украину, имея прибыль. Однако это топливо использовалось украинской армией – например, для проведения карательной операции против русского восстания в Донбассе. По статистике, белорусские поставки закрывали 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, а в общей сложности 40,31% моторного топлива для Украины шло из Белоруссии или через неё.