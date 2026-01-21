Уиткофф летит в Москву с комментарием: «Это русские попросили»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал заявление, что он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг.
Новость вызвала резонанс, позже Уиткофф дал на этот счёт комментарий «Bloomberg», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них идёт война, и поэтому они стреляют друг в друга. И мы этого не одобряем. Вот, почему мы так усердно работаем во имя мира. Мы считаем, что люди страдают с обеих сторон. Там холодно – и отсутствие отопления, это ужасно. И мы должны исправить все эти вещи», – сказал Уиткофф.
Ведущая в ответ предположила, что российская сторона затягивает переговоры.
«Они сами попросили о встрече. Русские пригласили нас приехать, и это важное заявление с их стороны. Кирилл [Дмитриев] был здесь вчера, и работал над этим вместе с нами. Все вовлечены в этот процесс и хотят, чтобы мирное соглашение состоялось», – возразил американский представитель.
