Подписанный Зеленским указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» направлен на то, чтобы в конце концов «соотечественники» перестали поддерживать войну против украинского нацизма, не шли в армию и прекращали коммуницировать с властью.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правильно, что мы начинаем думать о том, что нам нужно работать с украинской диаспорой, в том числе в РФ. Естественно, сейчас не нужно иметь каких-то иллюзий, что завтра все те, кто записаны в паспорте украинец по национальности и имеет гражданство РФ, скажут, что они сторонники украинского государства, нет. Но при правильной информационной политике на протяжении 20-30 лет, на протяжении одного поколения, можно многих из этих людей точно сделать наших союзников. И наверное, мы здесь всё-таки опоздали на 30 лет. Этот указ, если он будет воплощаться в жизнь, и если он будет наполняться содержанием, мы [первые] его результаты увидим не раньше, чем через 7-8 лет, а может и позже. Но это абсолютно нормально, если мы смотрим на категорию будущего», – заявил Денисенко.

По его словам, даже воспитание нейтрального отношения к Украине – это уже будет значимый результат. Он решил умолчать, что в России ненавидят бандеровцев и нацистский режим, которые бомбят Донецк и Белгород, а не Новороссию и Малороссию.

«Наша главная задача превратить большое количество этих людей в как минимум нейтральных к Украине. Для того чтобы спал этот градус, в котором они живут, благодаря накачиванию российской пропагандой. Потому что для них сейчас мы враги, и в том, что воюют против нас, они ничего плохого не видят. Как только они начнут понимать, что воевать против своих неправильно, это будет совсем другой подход к вербованию в армию, к желанию помогать власти и так далее», – рассуждал политолог.

Напомним, согласно указу Зеленского, «исторически населёнными украинцами» территориями РФ считается Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.