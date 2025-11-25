Уход Зеленского оставит Украину без денег и без управления – политолог

Максим Столяров.  
25.11.2025 20:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 450
 
Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Уход Зеленского из-за коррупционного скандала сильно подорвёт международные позиции Украины, которой станет сложнее выпрашивать деньги.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил московский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уход Зеленского на таком отрицательном фоне [коррупционного скандала] в любом случае можно будет расценивать как наш успех. Потому что Зеленский очень раскрученная в мире фигура. Он символ украинского сопротивления, символ сказок про то, как на Украине строится демократия.

Если он уйдет под такой вонючий аккомпанемент, причем уйдет по внутренним причинам, это можно расценивать как успех. Потому что это дискредитирует сразу целый ряд направлений проукраинской пропаганды.

Во-вторых, это в любом случае снизит управляемость ситуации, породит активизацию внутриполитической борьбы», – сказал Михеев.

«Когда говорят, что придет Залужный – ничего страшного, так сказать. Я не верю в какие-то магические способности Залужного побеждать. Ведь есть объективные ресурсы человеческие, материальные, и Залужный этого изменить не может. Во-вторых, никакими такими прямо уж грандиозно особыми победами Залужный не отметился.

Ну и, ко всему прочему, он не раскрученная настолько медийная фигура, и у него будет больше проблем с общением с международным сообществом, чем у Зеленского, которого вначале сделали чуть ли не почетным святым украинского королевства.

И если американцы хотят, чтобы все эти соглашения двигались, им нужны какие-то технические люди на определенный период, которые вообще не являются яркими политическими фигурами. Хотя можно поставить и того же Залужного, если жестко ограничить какими-то обязательствами. Потому что я думаю, что в нынешней ситуации он понимает, что никакого краха России добиться не удастся», – подытожил он.

