Уход Зеленского из-за коррупционного скандала сильно подорвёт международные позиции Украины, которой станет сложнее выпрашивать деньги.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил московский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уход Зеленского на таком отрицательном фоне [коррупционного скандала] в любом случае можно будет расценивать как наш успех. Потому что Зеленский очень раскрученная в мире фигура. Он символ украинского сопротивления, символ сказок про то, как на Украине строится демократия.

Если он уйдет под такой вонючий аккомпанемент, причем уйдет по внутренним причинам, это можно расценивать как успех. Потому что это дискредитирует сразу целый ряд направлений проукраинской пропаганды.

Во-вторых, это в любом случае снизит управляемость ситуации, породит активизацию внутриполитической борьбы», – сказал Михеев.