Уклонисты попытались совершить дистанционно управляемый побег с Украины

Игорь Шкапа.  
27.10.2023 15:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Закарпатье, Общество, Сюжет дня, Украина


На Украине продолжает расти число уклонистов, пытающихся любыми путями избежать отправки на фронт.

Так, Госпогранслужба Украины отчиталась об очередных задержанных, которые пытались нелегально перебраться за границу.

На Украине продолжает расти число уклонистов, пытающихся любыми путями избежать отправки на фронт. Так,...

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Отмечается, что 2000 долларов в Закарпатье местный житель помогал двум мужчинам перебраться в Венгрию.

«В сумму входили услуги дистанционного управления действиями «клиентов», предоставление информации о тайных путях к границе в обход пункта пропуска в то время, когда сам организатор схемы должен был пересекать границу законным путем. Но, несмотря на четкую стратегию, никому из них этого сделать не удалось. Зато всех ждет встреча с законом», – угрожают украинские пограничники.

Напомним, что на Украине мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», с Украины сбежали 18 уклонистов под видом водителей международных перевозок.

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