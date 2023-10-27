Уклонисты попытались совершить дистанционно управляемый побег с Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжает расти число уклонистов, пытающихся любыми путями избежать отправки на фронт.

Так, Госпогранслужба Украины отчиталась об очередных задержанных, которые пытались нелегально перебраться за границу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что 2000 долларов в Закарпатье местный житель помогал двум мужчинам перебраться в Венгрию.

«В сумму входили услуги дистанционного управления действиями «клиентов», предоставление информации о тайных путях к границе в обход пункта пропуска в то время, когда сам организатор схемы должен был пересекать границу законным путем. Но, несмотря на четкую стратегию, никому из них этого сделать не удалось. Зато всех ждет встреча с законом», – угрожают украинские пограничники.

Напомним, что на Украине мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», с Украины сбежали 18 уклонистов под видом водителей международных перевозок.

Читайте по теме: Украинским пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить бегство призывников за границу