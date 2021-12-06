«Укол в адрес Кремля!» – в Киеве хвалят Назарбаева за отказ признать Крым российским

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Новости Украины

В отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва не смогла «нагнуть» для признания Крыма российским Нурсултана Назарбаева, который попросту боится, что Северный Казахстан повторит крымский сценарий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Москва нагнула-таки диктатора Белоруссии, чтобы он после практически 8 лет молчания заявил, что Крым всё-таки российский, и тут ещё один большой, как считает Москва, друг, союзник Нурсултан Назарбаев, которого по-прежнему в Москве продолжают считать настоящим президентом страны… Он делает очень больной укол в адрес Кремля и в адрес московской пропаганды, заявляя, что – да, в Киеве был переворот, что-то такое мы слышали, но, тем не менее, никаким боком, никаким образом признавать Крым российским мы не собираемся. Потому что у нас тут своя история, и самое главное, потому что Север Казахстана, несмотря на официальные попытки Астаны изменить демографическую ситуацию, продолжает оставаться москваориентированным. Там огромный процент так называемого русскоязычного населения, плюс громкие скандальные заявления российских политиков, в первую очередь, таких как Жириновский, которые постоянно напоминают о том, что, дескать, эти-то области мы в своё время передали из состава РСФСР Казахстану», – рассказал Березовец.

Отметим, что называя причины отказа признать Крым, одной из главных Назарбаев назвал якобы нежелание одобрять, таким образом, признание Косово.