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29.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Украина анонсирует поддержку российских сепаратистов

Украина будет поддерживать сепаратистские движения в автономных республиках России, чтобы дестабилизировать РФ изнутри.

Об этом в интервью газете «День» заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина должна быть готова к «необратимым процессам» в России.

«Последние три месяца мы в комитете начали обрабатывать еще одно внешнеполитическое направление — это выражение солидарности коренным народам Российской Федерации. Мы призвали Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать. А это более 20 миллионов человек: Татарстан, Башкортостан, Тыва, Карелия, Чувашия, Республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, Кубань”, – сказала депутат

“Мы прекрасно понимаем, почему Россия проводит политику ассимиляции, но мы должны быть готовы и к тому, когда там начнутся необратимые процессы – крах кремлевского режима. Мы должны посылать этим народам четкий сигнал, что Украина прошла свой путь свободы и мы будем их поддерживать. В этом и проявляется наша субъектность, когда мы демонстрируем солидарность с теми, кто испытывает притеснения в России», – заявила Гопко.

Ранее депутат Верховной рады от «Свободы» Андрей Ильенко заявил, что Украина должна воспользоваться внутренними противоречиями России, в том числе межнациональными, и подстрекать распад РФ.

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