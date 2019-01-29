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29.01.2019
 
Вандализм, Криминал, Россия, Украина
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Украинскому нацисту придется отвечать за российский флаг и Шаляпина

По ходатайству Главного следственного управления СК России судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главаря неонацистской группировки С14.

Ему выдвинуто обвинение в совершении в феврале 2018 года нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве (ст.360 УК РФ), сообщается на сайте Следкома.

“В ходе нападения, радикалы незаконно проникли в помещение российского учреждения, нарушив нормальный порядок его работы, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Ф. Шаляпина, нанесли на стены краской антироссийские надписи. Одновременно с этим Карась применил физическое насилие в отношении руководителя Центра, являвшегося Советником Посольства Российской Федерации на Украине. Кроме этого, радикалы совершили надругательство над Государственным флагом Российской Федерации, находившимся в здании Центра”, – указывают в ведомстве.

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Отметим, что Евгений Карась (на снимке зигующий в центре) не скрывает, что сотрудничает с СБУ и работает по ее наводке.

Более подробно о погроме, который совершили боевики под руководством Карася, читайте здесь.

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