Украина атаковала крупный российский порт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночью произошел масштабный пожар на территории нефтебазы в Туапсе. Мы уже кратко сообщали об этом, но к утру появились новые подробности.

Изначально о пожаре, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили представители местной власти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко», – в 23.47 написал в своем тг-канале сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Чуть позже Бойко уточнил, что именно горит.

«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идёт тушение. Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», – написал в своем тг-канале глава Туапсинского района.

Несмотря на его призывы, в сети появились видео и снимки пожара.

Около пяти утра Оперштаб края сообщил, что пожар полностью ликвидирован. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

Власти не сообщали, что именно стало причиной пожара, но специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» предполагает удар БПЛА.

«По данным «Базы», в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. Жители Туапсе (это Краснодарский край) также сообщают в соцсетях об атаке беспилотника и делятся видео в соцсетях», – пишет «База».

Об ударе дрона сообщает и паблик «Два майора», считающийся близкий к Погранслужбе ФСБ России. Причем указывалось, что атаки беспилотников ВСУ имели место не только в Краснодарском крае.

«К ночи ВСУ пытались четырежды атаковать Брянскую область БПЛА. Продолжаются многочисленные обстрелы Белгородской области. В Туапсе Краснодарского края произошел взрыв и крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В аэропорту Сочи отменялись рейсы, местные жители публиковали кадры с пролетами БПЛА, по силуэту напоминающие украинские дроны самолётного типа «Бобер». В Донецке (ДНР) сбросом с БПЛА ранен мирный житель 1951 г.р.», – говорится в обзорной утренней сводке тг-канала.