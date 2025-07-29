Украина атаковала Минск: Лукашенко поставили перед выбором

Олег Кравцов.  
29.07.2025 14:11
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Беспилотники, Дзен, Сюжет дня, Украина


Беспилотник, который сегодня ночью был обезврежен над Минском, был украинский.

Об этом свидетельствуют надписи на обломках аппарата, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Отчитался об инциденте Следственный комитет РБ.

Беспилотник, который сегодня ночью был обезврежен над Минском, был украинский. Об этом свидетельствуют надписи...

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«Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», – говорится в заявлении.

Несмотря на то, что на ролике, опубликованном Следком, видны на дроне украинские надписи, там не стали называть конкретного виновника, добавив, что о ходе расследования будет сообщено дополнительно.

В свою очередь журналист Константин Придыбайло подчеркивет:

«Надписи на остатках корпуса говорят четче всего».

А вот минский телеведущий Григорий Азаренок нашел позитив в прилете дрона.

«Один беспилотник – а целое событие. Это о чём говорит? О том, что мы вообще не понимаем той реальности, которая находится от нас совсем рядом. Прилет БПЛА на Украине и в приграничье России проходит по разряду мелкого дорожного ДТП. Цените Батьку, люди», – написал он в своем тг канале.

Позже он выложил видео, в котором тоже не стал указывать, чей это беспилотник.

«Ну, естественно, начинаются уже всякие вбросы, фейки: а чей беспилотник? Слушайте, по-простому, какая разница чей. Мы прифронтовое государство. Мы находимся на границе с двумя воюющими государствами, прилететь может все что угодно. Это просто нам еще одно напоминание о ценности мирного неба», – сказал Азаренок.

Российский философ-геополитик Александр Дугин считает, что теперь все зависит от высшего руководства РБ.

«Можно ли считать это актом агрессии киевского режима против Беларуси? Решает только один человек. Александр Григорьевич Лукашенко», – написал Дугин..

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