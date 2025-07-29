Украина атаковала Минск: Лукашенко поставили перед выбором

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Беспилотник, который сегодня ночью был обезврежен над Минском, был украинский.

Об этом свидетельствуют надписи на обломках аппарата, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Отчитался об инциденте Следственный комитет РБ.

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«Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», – говорится в заявлении.

Несмотря на то, что на ролике, опубликованном Следком, видны на дроне украинские надписи, там не стали называть конкретного виновника, добавив, что о ходе расследования будет сообщено дополнительно.

В свою очередь журналист Константин Придыбайло подчеркивет:

«Надписи на остатках корпуса говорят четче всего».

А вот минский телеведущий Григорий Азаренок нашел позитив в прилете дрона.

«Один беспилотник – а целое событие. Это о чём говорит? О том, что мы вообще не понимаем той реальности, которая находится от нас совсем рядом. Прилет БПЛА на Украине и в приграничье России проходит по разряду мелкого дорожного ДТП. Цените Батьку, люди», – написал он в своем тг канале.

Позже он выложил видео, в котором тоже не стал указывать, чей это беспилотник.

«Ну, естественно, начинаются уже всякие вбросы, фейки: а чей беспилотник? Слушайте, по-простому, какая разница чей. Мы прифронтовое государство. Мы находимся на границе с двумя воюющими государствами, прилететь может все что угодно. Это просто нам еще одно напоминание о ценности мирного неба», – сказал Азаренок.

Российский философ-геополитик Александр Дугин считает, что теперь все зависит от высшего руководства РБ.