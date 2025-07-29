Белорусской ПВО пришлось вступить в бой

Олег Кравцов.  
29.07.2025 11:26
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен


Сегодня ночью над Минском был уничтожен беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня ночью над Минском был уничтожен беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, передает...

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«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02.33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска. Пострадавших нет», говорится в сообщении.

Президент Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, что на осень в Белоруссии запланированы совместные с Россией военные учения «Запад-2025».

«НАТО сохраняет бдительность и очень внимательно следит за военной активностью России, включая ее учения», – заявили в Североатлантическом альянсе.

Могла направить дрон и Украина, тем более что с ее территории уже была атака беспилотником российского военного самолета на белорусском аэродроме в Мачулищах.

Кроме того, беглые змагары требуют от Украины начать войну против Белоруссии, в частности нанести удары по НПЗ.

«К сожалению, такие происшествия в условиях боевых действий у наших границ неизбежны. Также как и атаки БПЛА на инфраструктуру нашего союзника – России. Кстати, уже не первый раз в аэропортах Москвы приходилось пережидать эти атаки, когда надолго задерживали рейсы. Уверен, что у противника не получится нас запугать, но осторожным нужно быть всегда», – прокомментировал сегодняшний инцидент с дроном белорусский политолог Александр Дзермант.

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