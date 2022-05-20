Украина бетонирует границу с Белоруссией

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Новости Украины

Линию обороны на границе с Белоруссией в Житомирской области заливают бетоном.

Об этом в своём видеообращении заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 мая мы по всей линии строим бетонные блоки. Тут будут работать и коммунальные предприятия. Мы собирали мэров городов Житомирской области, распределим между каждым городом части участков и действительно построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным.

И для того, чтобы попыток зайти из Белоруссии, даже если бы Батька захотел, белорусская и российская армия не имела бы», – рассказал Сухомлин.

При этом он пожаловался, что коммунальщики, которых собрались привлекать к бетонированию линии обороны, остаются без зарплаты.

«Коммунальные предприятия Житомира до сих пор не получили зарплаты. На сегодня казначейством профинансированы только бюджетники. Хотя, примерно 10 дней назад мы уже деньги подали.

Однако все должны понимать, что в стране тяжёлая, в том числе, и финансовая ситуация. Все европейские страны и США говорят о помощи, однако деньги так и не зашли», – посетовал мэр Житомира.

Напомним, ранее Сухомлин объявил, что в Житомирской области больше не будут изучать русский язык.