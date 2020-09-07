Украина бросила за решетку популяризатора русского языка

07.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Суд в Херсоне оставил под стражей до 9 октября местную преподавательницу русского языка Татьяну Кузьмич, которую СБУ обвиняет в госизмене.

Об этом говорится в постановлении суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское следствие подозревает Кузьмич в том, что она, находясь в Крыму в 2015 году, была якобы завербована ФСБ и шпионила в Херсонской области в пользу России.

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Мы писали также, что недовольство СБУ, вероятно, связано с тем, что с 2008 года Кузьмич участвовала в фестивале Великое русское слово, который проводился на полуострове.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем блоге отмечает, что Татьяна Кузьмич известна своей активной деятельностью в популяризации русского языка на Украине.

«Татьяна Кузьмич не просто учитель русского языка и литературы с многолетним опытом преподавания в различных школах Херсона. Она — кандидат педагогических наук, соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения (2008 г.), заведующий научно-методической лабораторией управления учебными заведениями Коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета и глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ».

Много лет Татьяна Кузьмич проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, а также на территории Крымского полуострова. Конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская», празднование русских национальных праздников — это лишь немногое из того, чем занималась педагог и ученый», – пишет Журавко.

По его мнению, уголовное преследование Кузьмич – это очередная попытка СБУ притеснения русскоязычных на Украине.

«Задержали Татьяну Кузьмич в рамках ст. 208 УПК (во время совершения преступления), хотя никаких сведений о том, что она непосредственно передавала какие-либо данные в момент, когда к ней с обыском пришли сотрудники СБУ, нет. Это стандартный прием, применяемый в политических делах для запугивания людей, поскольку задержание группой захвата лицом в пол, и отправка до суда в изолятор временного содержания (ИВС) психологически совсем не то, что прибытие в суд с отправленной заранее повесткой и нанятым заранее адвокатом», – считает политик.