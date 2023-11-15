Украина целый год надеялась на иллюзию – Дацюк

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Целый год в Киеве надеялись, что с российским президентом Владимиром Путиным что-то случится, и после этого Украина сразу победит в войне.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная кампания Украины в этом году свелась к стратегии чуда. Она основана на том, что что бы мы ни делали, сработает некое действие США, или России, или Китая, или вообще Бога. То есть есть некий суперсубъект, который и определит исход этой кампании. Иногда бывает, что стратегия чуда срабатывает. Но она срабатывает в отношении сражений. А мы сейчас пытаемся её применить через смерть Путина. Но даже когда начался этот гамбит с мнимой или с действительной смертью Путина, что мол это уже не он, а двойник, в действительности управляет Патрушев, то пришло понимание: смерть Путина не решает стратегические проблемы. Ситуация столь масштабна, что даже смерть такого масштабного участника никак не меняет ситуацию», – сказал Дацюк.

По его мнению, остановить войну может только событие сродни прилёту инопланетян.

«Возможно некое событие, которое прекратило бы эту войну, но оно должно иметь космический, или общепланетный масштаб. Удар большого метеорита, прилёт пришельцев, экологические бедствия. Другие мелкие события не прекратят войну», – подытожил философ.