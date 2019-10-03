Украина демонстрирует Европе формулу Гитлера

03.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты во главе с Петром Порошенко бросают вызов ЕС, пытаясь превратить европейские страны в рассадник фашизма.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протесты против формулы Штайнмайера – это протесты не против Путина, а против Германии и ЕС.

То, что среди лидеров этого протеста члены партии Порошенко «Европейская солидарность», очень ярко свидетельствует о том, что на самом деле современная Европа, в которой люди мирно договариваются друг с другом, им не нужна. Им нужна какая-то другая Европа, с факельными шествиями, где запрещают книги и фильмы, запрещают людям говорить на родном языке, бомбят мирные города.

И такое ощущение, что Порошенко и его друзья, в качестве альтернативы формулы Штайнмайера, предлагают формулу Гитлера. И вот мне очень интересно, сколько же в итоге украинцев это поддержит», – задалась вопросом Шафран.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов отметил, что ситуация у Владимира Зеленского сейчас намного хуже, чем была у Виктора Януковича в ноябре 2013 года, однако нынешний президент собственноручно избавляется от потенциальных союзников.

«То, что Зеленский делает с каналами «112» и «NewsOne» – это откровенная глупость. Вот сейчас вышли эти нацики, и, конечно, их будет больше.

Заметьте, на Майдане Найема в первые дни ноября было гораздо меньше людей. И вышли, собственно, те же «онижедети», только повзрослевшие. Но, заметьте, у них теперь оружие и гранаты, они теперь прямо об этом говорят. В отличие от тех кольев и арматур, которые были у «онижедетей» тогда.

Заметьте, кто сейчас выступает за формулу Штайнмайера и за мир, кто, по сути дела, поддерживает Зеленского в этом начинании? Собственно говоря, каналы «112» и «NewsOne», против которых он борется. А те, которые там себя спокойно чувствуют – они его как раз и мочат», – добавил эксперт.

Напомним, накануне СБУ предъявила формальному собственнику телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», народному депутату Украины Тарасу Козаку обвинения в терроризме и легализации незаконных средств.